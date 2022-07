Rastúce ceny ropy a plynu zvyšujú dlhy energetických podnikov v Európe

Brusel 18. júla (TASR) - Európske energetické firmy sa stále viac zadlžujú, aby pokryli náklady spojené s rastúcimi cenami ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Dlhy energetických podnikov v Európe sa zvyšujú už od pandémie, tento rok však rast nabral zvlášť veľké rozmery. Podľa Bloombergu dosiahol objem dlhov energetických firiem v tomto roku viac než 1,7 bilióna eur, čo oproti obdobiu spred nástupu pandémie predstavuje vyše 50-percentný nárast.



V súčasnosti sa najviac hovorí o nemeckej spoločnosti Uniper. Tá je najväčším dovozcom ruského plynu do Nemecka, prudký pokles dodávok z Ruska, čím Moskva reagovala na sankcie západných štátov za vojnu na Ukrajine, však firmu prinútil požiadať štát o pomoc. Očakáva sa, že Uniper bude potrebovať na zvládnutie situácie pomoc v hodnote asi 9 miliárd eur. S dôsledkami energetickej krízy zápasí aj česká spoločnosť ČEZ, ktorá požiadala o 3 miliardy eur. Celý sektor by mal dostať na riešenie krízy minimálne 24 miliárd eur.



Údaje Bloombergu ukázali, že od začiatku roka do konca júna vydali energetické firmy v Európe dlhopisy v hodnote 45 miliárd eur. Za ďalších 72 miliárd eur si zobrali úvery.