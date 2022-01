Rastúce geopolitické napätie oslabilo rubeľ

Moskva 13. januára (TASR) - Kurz ruského rubľa klesol a prekonal hranicu 75 rubľov za dolár. Ruská mena tak reagovala na zvyšujúce sa napätie medzi Ruskom a západnými štátmi v súvislosti s Ukrajinou.



Kurz rubľa zaznamenal výrazný pokles potom, ako námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov vyhlásil, že odmietnutie kľúčových bezpečnostných požiadaviek Moskvy Washingtonom vedie rozhovory medzi Ruskom a USA do slepej uličky. Zástupcovia Ruska zároveň dodali, že rokovania so západným štátmi nedokázali prekonať diametrálne odlišné názory na ukrajinskú krízu.



Okolo poludnia dosahoval kurz rubľa 75,07 RUB/USD. Oproti euru klesol kurz ruskej meny o 0,6 % na 86,02 RUB/EUR, čo predstavuje najnižšiu úroveň rubľa od 7. januára.



Výraznejšiemu poklesu kurzu rubľa bránia vysoké ceny komodít a zvyšovanie úrokových sadzieb ruskou centrálnou bankou, informovala agentúra Reuters. Ruská mena je však pod tlakom zhruba od októbra, keď západné štáty začali dávať výraznejšie najavo obavy zo zhromažďovania ruských vojakov pri hraniciach s Ukrajinou. Moskva na obavy Západu v súvislosti s vojskami reagovala, že svoju armádu môže v rámci vlastného územia presúvať kedykoľvek to uzná za vhodné.