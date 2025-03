Rastúce náklady vedú nemecké firmy k sťahovaniu výroby do zahraničia

Berlín 17. marca (TASR) - Priemyselné podniky v Nemecku čoraz častejšie presúvajú výrobu do zahraničia, aby znížili náklady. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK). TASR správu prevzala z DPA.



V prieskume, na ktorom sa zúčastnilo približne 1700 podnikov, 35 % respondentov uviedlo zníženie nákladov ako dôvod investícií v zahraničí. To predstavuje najvyššiu úroveň od finančnej krízy v roku 2008.



"Ak sa podniky čoraz častejšie sťahujú do zahraničia, pretože vysoké náklady na energie, ochromujúca byrokracia a rastúce daňové zaťaženie v Nemecku ich dusia, je to nebezpečný signál," povedal Volker Treier, vedúci oddelenia zahraničného obchodu v DIHK. Treier varoval, že Nemecko je v bode obratu a rýchlo stráca pôdu pod nohami ako investičná lokalita.



Približne 64 % opýtaných uviedlo, že spoločná európska mena alebo eurozóna sú najdôležitejším dôvodom, prečo investujú v Nemecku. Ale Severná Amerika sa stáva čoraz atraktívnejšou, pričom podiel spoločností, ktoré by tam chceli investovať, vzrástol zo 45 % na 48 %. Oproti tomu v Nemecku je ochota investovať slabá, dva z piatich priemyselných podnikov plánujú svoje investície znížiť.



Výsledky prieskumu prichádzajú v čase, keď pokračujú rokovania o vytvorení koalície medzi lídrami konzervatívneho bloku Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jej bavorskej sesterskej strany Kresťanskosociálna únia (CSU) a sociálnych demokratov. Chcú znížiť daň za elektrinu, aby pomohli firmám. A znížiť poplatky za prenosovú sústavu, ktoré sú súčasťou ceny elektriny, na polovicu.



Firmy v najväčšej európskej ekonomike sa už dlho sťažujú, že náklady na energiu sú podľa medzinárodných noriem vysoké, v dôsledku čoho je Nemecko pre investície neatraktívne.