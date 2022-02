Rastúce napätie medzi Ruskom a Ukrajinou výrazne znížilo kurz rubľa

Moskva 14. februára (TASR) - Kurz ruskej meny zaznamenal v pondelok výrazný pokles potom, ako sa investori začali zbavovať ruských aktív v obave z možného blížiaceho sa útoku Ruska voči Ukrajine. Moskva pritom tento scenár označuje za západnú propagandu.



Kurz rubľa dosiahol v skorých ranných hodinách 78,29 RUB/USD, čo je najnižšia úroveň od 28. januára. Neskôr sa čiastočne stabilizoval a dosiahol 77,59 RUB/USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prvýkrát kurz rubľa výrazne klesol v januári, keď zaznamenal 80,4125 RUB/USD, čo vtedy predstavovalo takmer 15-mesačné minimum. Aj vtedy tak mena reagovala na obavy, že Rusko sa pripravuje na inváziu, čo však ruská vláda opakovane poprela.



Tieto straty rubeľ v minulých týždňoch postupne zmazal a vo štvrtok (10. 2.) dosiahol najvyššiu hodnotu od začiatku roka. Už v piatok (11. 2.) sa však opäť prepadol potom, ako Spojené štáty vyzvali svojich občanov, aby do 48 hodín opustili Ukrajinu. "Je pochopiteľné, že všetci sa usilujú eliminovať riziká súvisiace s Ruskom, ako sa len dá a počkať, než riziko vojnového scenára pominie," povedal ekonóm z CentroCreditBank Jevgenij Suvorov.



Voči euru klesol kurz ruskej meny nakrátko na 88,6950 RUB/EUR, čo znamenalo najslabší kurz od 27. januára. Neskôr sa kurz posilnil na 87,82 RUB/EUR, v porovnaní s predchádzajúcim obchodovaním to však stále znamená pokles.



Pred výraznejším poklesom však rubeľ stále chránia vysoké ceny komodít, ktoré zvýšili prebytok bežného účtu platobnej bilancie Ruska na rekordnú úroveň. Okrem toho ho podporuje aj politika centrálnej banky, ktorá v piatok opätovne zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu, a to o 100 bázických bodov na 9,5 %. Zároveň nevylúčila, že v prípade potreby bude v sprísňovaní menovej politiky pokračovať.