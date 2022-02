Rastúce napätie na Ukrajine tlačí ceny ropy nahor, Brent je na 97 USD

Naí Dillí 22. februára (TASR) - Ceny ropy pokračujú v utorok v raste, pričom cena severomorskej ropy Brent sa zvýšila o viac než 2 USD a výrazne prekročila 97 USD za barel (159 litrov). Trhy sa obávajú zhoršenia dodávok komodity po tom, ako sa situácia na Ukrajine v posledných hodinách prudko zhoršila, keď Moskva uznala nezávislosť separatistických oblastí na východe Ukrajiny a nariadila vyslanie svojich vojakov na tieto územia.



Rozhodnutie Kremľa vyslať do Doneckej a Luhanskej oblasti na Ukrajine svoje sily medzinárodné spoločenstvo odsúdilo a trhy vyčkávajú, či západné štáty uvalia na Rusko ďalšie sankcie. Americký prezident Joe Biden medzitým vydal exekutívny príkaz na zastavenie amerických obchodných aktivít v separatistických regiónoch a zakázal dovoz všetkých tovarov z týchto oblastí. Zdroj z americkej administratívy však zároveň uviedol, že akcia Ruska zatiaľ ešte neznamená inváziu, ktorá by znamenala uvalenie nových sankcií.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.37 h SEČ 97,49 USD (85,99 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,10 USD (2,20 %). Predtým sa dostala na 97,66 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od septembra 2014. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 94,40 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast až o 3,33 USD alebo 3,66 %.



Trhy vyčkávajú, či v prípade uvalenia sankcií sa tieto dotknú aj ropy a plynu. Podľa analytika Commonwealth Bank Viveka Dhara je však nepravdepodobné, že by USA a vlády v Európe uvalili na Rusko sankcie tohto druhu, keďže takýto krok by poškodil aj ich ekonomiky. Na druhej strane, samotné Rusko by mohlo obmedziť dodávky ropy a plynu ako odvetu za prípadné ďalšie sankcie zo strany Západu, dodal Dhar. Analytik spoločnosti OANDA Jeffrey Halley k tomu uviedol, že situácia dospela tak ďaleko, že "skôr než neskôr" sa cena Brentu dostane na 100 USD/barel.



(1 EUR = 1,1338 USD)