Rastúce životné náklady nútia časť Nemcov redukovať plány na dovolenky
Zhruba 51 % Nemcov sa nechystá výdavky na voľnočasové aktivity počas zimnej sezóny obmedziť. Avšak len 16 % oslovených sa vyjadrilo, že zimnú dovolenku plánuje.
Autor TASR
Berlín 17. decembra (TASR) - Rastúce životné náklady a ekonomická neistota ovplyvňujú plány Nemcov na dovolenky a voľnočasové aktivity počas zimnej sezóny. Z prieskumu spoločnosti YouGov vyplýva, že 15 % oslovených obyvateľov Nemecka má v úmysle zredukovať svoje dovolenkové plány a ďalších 15 % obmedzuje voľnočasové aktivity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Približne štvrtina respondentov v prieskume, ktorý si objednala DPA, uviedla, že zníži svoje výdavky na stravovanie v reštauráciách. Zhruba 51 % Nemcov sa nechystá výdavky na voľnočasové aktivity počas zimnej sezóny obmedziť. Avšak len 16 % oslovených sa vyjadrilo, že zimnú dovolenku plánuje. Dve percentá sú nerozhodnuté a 81 % plány na zimnú dovolenku nemá. Ukazuje to, že zimné dovolenky sú pre Nemcov naďalej menej významné ako letné. Spoločnosť YouGov prieskum uskutočnila od 8. do 10. decembra na vzorke 2101 dospelých respondentov.
Zníženie výdavkov nemeckých občanov na zimné dovolenky by mohlo mať vplyv aj na susedné krajiny, v ktorých Nemci tvoria veľkú skupinu turistov. V Rakúsku takmer polovicu hotelových hostí počas minulej zimy tvorili Nemci a vo Švajčiarsku bol ich podiel približne 12 %. Napriek obavám však vstupujú nemecké, rakúske a švajčiarske alpské strediská do zimnej sezóny optimisticky, keďže vlani počet ich návštevníkov vzrástol.
