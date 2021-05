New York 24. mája (TASR) - Rastúci dlh rozvíjajúcich sa krajín by mohol brzdiť ich zotavovanie sa z krízy, ktorú spôsobila pandémia ochorenia COVID-19, a zväčšiť priepasť medzi nimi a vyspelým svetom. Zvýšená úroveň dlhu môže spôsobiť, že transformujúce sa trhy budú v rámci zotavovania sa ekonomík zaostávať za vyspelými trhmi, uviedol v pondelok Steve Cochrane, hlavný ekonóm pre ázijsko-tichomorský región v spoločnosti Moody’s Analytics.



Pripomenul, že počas pandémie stúpli všetky typy dlhov vrátane vládnych, keďže výdavky štátov na balíky stimulov sa zvýšili, zatiaľ čo ich daňové príjmy klesli.



Cochrane poukázal tiež na zväčšujúci sa rozdiel medzi vyspelými a rozvíjajúcimi sa ekonomikami. Dlhová záťaž vzrástla totiž najviac v prípade rozvíjajúcich sa trhov, ktoré tak môžu mať väčšie ťažkosti s obsluhou dlhu v budúcnosti, dodal.



Podľa analýzy Moody’s celkový globálny dlh vo vládnom, podnikovom, domácom a finančnom sektore vzrástol v roku 2020 o rekordných 24 biliónov USD (19,69 bilióna eur). Globálny dlh sa tak vyšplhal na nové maximum 366 % hrubého domáceho produktu (HDP), uvádza sa v správe.



Celkový dlh na rozvíjajúcich sa trhoch sa za uplynulé desaťročie viac ako zdvojnásobil a v súčasnosti predstavuje jednu tretinu globálneho nesplateného dlhu.



V prípade transformujúcich sa ekonomík vrátane Turecka, Vietnamu a Brazílie stúpla dlhová záťaž vo viac ako jednom sektore.



Mnohé z týchto rozvíjajúcich sa ekonomík vrátane Indie, Argentíny a Malajzie aktuálne bojujú s novou a mohutnou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, zatiaľ čo vyspelé trhy ako USA, Británia a Austrália hlásia pokles nových prípadov.



Cochrane poznamenal, že rozvíjajúce sa trhy sú v porovnaní s vyspelými ekonomikami všeobecne pomalšie pri zabezpečovaní vakcín. Väčšie zadlženie môže medzitým viesť k tomu, že vlády týchto krajín budú nútené držať svoje financie na uzde, aby mali dlh pod kontrolou, uviedol.



Kombinácia týchto dvoch faktorov by znamenala, že tempo rastu transformujúcich sa ekonomík bude pravdepodobne zaostávať za rastom vyspelých ekonomík, keď sa svet spamätá z pandémie, dodal Cochrane.



"Keď ekonomika rýchlo rastie, dlh nie je taký veľký problém," skonštatoval Cochrane. Dodal, že rast bude na celom svete nerovnomerný, v prípade USA a Európy sa pravdepodobne zrýchli už toto leto, zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhy „si možno budú musieť počkať o niečo dlhšie“.