Rastúci dopyt po bielom víne zvýšil vlani export nemeckých vín

Berlín 22. marca (TASR) - Rastúci záujem vo svete o biele vína podporil vlani export nemeckých vín. Producenti sa však obávajú obchodnej politiky novej americkej administratívy, ktorá môže výrazne zasiahnuť do predaja v nasledujúcom období. Uviedol to tento týždeň Nemecký vinársky inštitút (DWI), ktorého údaje zverejnila agentúra DPA.



Nemecko vyviezlo v roku 2024 celkovo 1,2 milióna hektolitrov vína, povedal hovorca DWI Ernst Büscher. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená zvýšenie o 3 %. "Svet má obrovský záujem o biele vína," dodal Büscher s tým, že napríklad na rastúcom čínskom trhu je vysoký dopyt po rizlingových vínach s miernou zvyškovou sladkosťou. Oceňujú ich najmä mladí Číňania, ktorí preferujú ľahké vína s nízkym obsahom alkoholu.



Rastúci záujem o biele vína tak zvyšuje šance pre nemeckých vinárov, keďže takmer 70 % zo všetkých odrôd viniča, ktoré sa v Nemecku pestujú, je určených na biele vína. DWI sa však obáva hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť na vína, šampanské a iné alkoholické nápoje z Európy až 200-percentné clo. Spojené štáty sú totiž pre nemecké vína najdôležitejším trhom.



"V takomto prípade by predaj nemeckého vína v USA skolaboval," povedal Büscher. V tejto súvislosti uviedol, že clá vo výške 25 %, ktoré Trump zaviedol na európske vína počas svojho prvého mandátu v októbri 2019, spôsobil nemeckým exportérom pokles predaja o viac než 20 %.