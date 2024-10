Ratan Tata, bývalý predseda Tata Group, zomrel vo veku 86 rokov

Bombaj 10. októbra (TASR) - Ratan Tata, bývalý predseda predstavenstva Tata Group, ktorý dostal obrovský indický konglomerát na globálnu scénu s množstvom významných akvizícií, zomrel v stredu (9. 10.) neskoro večer vo veku 86 rokov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tata riadil konglomerát viac ako 20 rokov. Po ukončení štúdia architektúry na Cornell University sa vrátil do Indie a v roku 1962 začal pracovať pre skupinu, ktorú takmer pred storočím založil jeho prastarý otec.



Pracoval v niekoľkých spoločnostiach Tata vrátane Telco, teraz Tata Motors, ako aj v Tata Steel. Neskôr sa preslávil vymazaním strát a zvýšením podielu na trhu v skupine National Radio & Electronics Company.



V roku 1991 sa postavil na čelo konglomerátu, keď jeho strýko J. R. D. Tata odstúpil. K odovzdaniu štafety prišlo práve v čase, keď India začala radikálne reformy, ktoré otvorili jej ekonomiku svetu a priniesli éru vysokého rastu.



V roku 1996 založil telekomunikačnú firmu Tata Teleservices a v roku 2004 uviedol na verejnosť IT firmu Tata Consultancy Services. Aby zabezpečil ďalší rast skupiny, rozhodol sa pre expanziu do zahraničia.



Skupina Tata kúpila britskú čajovú firmu Tetley v roku 2000 za 432 miliónov USD (394,27 milióna eur) a anglo-holandského výrobcu ocele Corus v roku 2007 za 13 miliárd USD, čo bolo v tom čase najväčšie prevzatie zahraničnej firmy indickou spoločnosťou. Spoločnosť Tata Motors potom v roku 2008 získala britské značky luxusných automobilov Jaguar a Land Rover od Ford Motor za 2,3 miliardy USD.



Domáce projekty Tata Motors zahŕňali Indica, prvý model auta navrhnutý a vyrobený v Indii, ako aj Nano, propagované ako najlacnejšie auto na svete. Tata prispel počiatočnými skicami pre oba modely. Indica mala komerčný úspech. Nano však zápasilo s bezpečnostnými problémami a zbabraným marketingom. Dekádu po uvedení na trh bol jeho predaj zrušený.



Ratan Tata, licencovaný pilot, ktorý príležitostne pilotoval firemné lietadlo, sa nikdy neoženil a bol známy svojím tichým vystupovaním, relatívne skromným životným štýlom a filantropickou prácou. Približne dve tretiny základného imania Tata Sons, holdingovej spoločnosti skupiny, vlastnia filantropické trusty.



Po odchode zo skupiny sa Ratan Tata stal známym ako prominentný investor do indických startupov. Podporil množstvo spoločností vrátane Paytm, ktorá sa zaoberá digitálnymi platbami, či Ola Electric.



(1 EUR = 1,0957 USD)