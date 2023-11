Rating SR nezmenila ani Moody´s, zostáva A2 s negatívnym výhľadom

Bratislava 24. novembra (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Moody´s ponechala Slovensku nezmenený rating na úrovni A2 s negatívnym výhľadom. Postupovala tak rovnako ako agentúra Standard & Poor's (S&P) pred týždňom. Hodnotenie už z časti zohľadňuje nástup novej vlády a jej záväzok na konsolidáciu verejných financií. Keďže konkrétne opatrenia a ich parametre ešte len budú predstavené, agentúra zostáva v ďalších hodnoteniach opatrná, uviedlo v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.



Potvrdenie ratingu odráža podľa agentúry solídnu ekonomickú silu krajiny s vysokou úrovňou hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa a dynamický trend rastu. Napriek náročnému medzinárodnému prostrediu Moody´s očakáva, že reálny HDP Slovenska bude rásť v tomto roku o 1,3 %. Následne by sa mal zrýchliť, v roku 2024 na 2,1 % a v roku 2025 na 2,6 %. Domáci dopyt by mal ešte výraznejšie ťažiť z oživenia reálnych miezd a najmä zo zvýšených investícií.



Moody´s očakáva, že sa fiškálna bilancia Slovenska tento rok výrazne zhorší, a to na úroveň 6 % HDP. Keďže sa očakáva, že väčšina opatrení, o ktorých sa už rozhodlo, bude mať trvalý vplyv na fiškálne parametre Slovenska, agentúra predpovedá vysoké deficity aj v ďalších rokoch - na úrovni 6,5 % HDP v roku 2024 a vo výške 5,7 % HDP v roku 2025.



Rezort financií tiež konštatoval, že jeho odborníci počas predchádzajúcich dní komunikovali s predstaviteľmi agentúry a informovali ich o základných zámeroch vlády a ministerstva. O hodnotení rozhodol ratingový výbor 21. novembra.



"Agentúra Moody´s berie na vedomie záväzok novej vlády zlepšiť verejné financie Slovenska v kontexte reaktivácie európskych fiškálnych pravidiel od roku 2024. Rozpočtový vplyv nedávno predstavených prvých opatrení na zvýšenie príjmov, vrátane odvodu zo zisku bánk, zvýšenie daní pre vysoko zarábajúcich, vlastníkov nehnuteľností a niektoré výdavkové položky (nové benefity pre dôchodcov) v tejto fáze nie sú známe, čo vyvoláva otázky týkajúce sa veľkosti úpravy, jej časového rozpätia a presného zloženia," zhodnotila agentúra vo svojej správe. V tejto súvislosti upozornila, že stále nie je jasné, či parlament stihne schváliť rozpočet na rok 2024 do konca tohto roka.