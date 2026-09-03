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RatingDog: Aktivita čínskeho súkromného sektora sa v auguste zvýšila
V auguste sa zvýšila produkcia a objednávky čínskeho spracovateľského priemyslu aj služieb.
Autor TASR
Peking 3. septembra (TASR) - Aktivita v čínskom súkromnom sektore sa podľa prieskumu spoločnosti RatingDog v auguste posilnila. Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa priemyselné odvetvie aj sektor služieb, podľa tohto prieskumu stúpol na 52,1 bodu z júlového štvormesačného minima 50,8 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V auguste sa zvýšila produkcia a objednávky čínskeho spracovateľského priemyslu aj služieb. Zamestnanosť rástla už štvrtý mesiac v rade, čo je najdlhšie obdobie tvorby nových pracovných miest v Číne za 5,5 roka.
Rast cien vstupov sa zrýchlil, ale zostal na miernej úrovni. Ceny výrobcov v odvetví priemyslu aj služieb sa zvýšili, ale najpomalším tempom od januára.
PMI čínskeho sektora služieb v auguste stúpol na 51,4 bodu, čím sa zotavil z júlového 22-mesačného minima 50,4 bodu. Rast odvetvia podporil najmä domáci dopyt. Zahraničný dopyt tiež vzrástol, ale miernejším tempom ako v júli.
Nové objednávky čínskeho priemyslu podľa údajov zverejnených v utorok (1. 9.) sa zväčšili už 15. mesiac v rade, čo je najdlhšie obdobie ich rastu od roku 2018. Podporil ich najrýchlejší rast zahraničných objednávok v ostatných mesiacoch. Produkcia sa posilňovala už deviaty mesiac v rade, pričom jej augustový rast bol najsilnejší za tri mesiace.
V auguste sa zvýšila produkcia a objednávky čínskeho spracovateľského priemyslu aj služieb. Zamestnanosť rástla už štvrtý mesiac v rade, čo je najdlhšie obdobie tvorby nových pracovných miest v Číne za 5,5 roka.
Rast cien vstupov sa zrýchlil, ale zostal na miernej úrovni. Ceny výrobcov v odvetví priemyslu aj služieb sa zvýšili, ale najpomalším tempom od januára.
PMI čínskeho sektora služieb v auguste stúpol na 51,4 bodu, čím sa zotavil z júlového 22-mesačného minima 50,4 bodu. Rast odvetvia podporil najmä domáci dopyt. Zahraničný dopyt tiež vzrástol, ale miernejším tempom ako v júli.
Nové objednávky čínskeho priemyslu podľa údajov zverejnených v utorok (1. 9.) sa zväčšili už 15. mesiac v rade, čo je najdlhšie obdobie ich rastu od roku 2018. Podporil ich najrýchlejší rast zahraničných objednávok v ostatných mesiacoch. Produkcia sa posilňovala už deviaty mesiac v rade, pričom jej augustový rast bol najsilnejší za tri mesiace.