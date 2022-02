Ratingová agentúra Fitch potvrdila rating Poľska na úrovni A

Londýn/Varšava 20. februára (TASR) - Ratingová agentúra Fitch potvrdila dlhodobý rating Poľska v zahraničnej mene na úrovni A- so stabilným výhľadom. Ako dôvod uviedla diverzifikovanú ekonomiku, stabilné tempo rastu v posledných rokoch a zdravý makroekonomický rámec. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Čo sa týka výhľadu, Fitch uviedla, že ten odráža predpoklad solídneho rastu poľského hospodárstva, ako aj rýchlejší než pôvodne očakávaný pokles rozpočtového deficitu a verejného dlhu vzhľadom na zotavovanie sa ekonomiky. Podľa ratingovej agentúry by hrubý domáci produkt (HDP) Poľska mal v rokoch 2022-2023 rásť v priemere o 3,9 %.



Agentúra zároveň počíta s rastom výdavkov domácností, ako aj solídnym rastom investícií. Tie by podľa Fitch mali v rokoch 2022-2023 dosiahnuť rast v priemere 5,2 %. Mieru inflácie odhaduje tento rok v priemere na 7,8 %, čo by malo úrokové sadzby posunúť na 4 %.



Z troch svetových ratingových agentúr najvyšší rating udelila Poľsku agentúra Moody´s. Od nej má Poľsko rating na úrovni A2. Ďalšia z agentúr Standard & Poor´s (S&P) stanovila Poľsku rating rovnaký ako Fitch, teda na úrovni A-. Od všetkých troch má Poľsko rating so stabilným výhľadom.



S&P zverejní ďalšie hodnotenie Poľska 1. apríla. Moody´s by s výsledkami svojho hodnotenia mala prísť 29. apríla.