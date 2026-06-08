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Ratingová agentúra Fitch zhoršila výhľad rastu poľskej ekonomiky
Fitch uviedla, že tento rok očakáva rast poľskej ekonomiky o 3,3 %. To je o 0,3 percentuálneho bodu horší odhad, než ratingová agentúra zverejnila v marci.
Autor TASR
Varšava 8. júna (TASR) - Ratingová agentúra Fitch zhoršila výhľad rastu poľskej ekonomiky v tomto roku. Napriek zhoršeniu však naďalej počíta s tým, že jej rast presiahne 3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Fitch uviedla, že tento rok očakáva rast poľskej ekonomiky o 3,3 %. To je o 0,3 percentuálneho bodu horší odhad, než ratingová agentúra zverejnila v marci. Podľa Fitch prognóza odzrkadľuje slabší výkon hospodárstva na začiatku roka a nižší zahraničný dopyt, ktorý je výsledkom slabšej ekonomickej dynamiky v eurozóne.
Čo sa týka vývoja v budúcom roku, agentúra ponechala prognózu nezmenenú. Aj naďalej tak počíta so spomalením tempa rastu poľskej ekonomiky na 2,9 %. V budúcom roku očakáva pomalší rast ekonomiky v porovnaní s rokom 2026 pre fiškálnu konsolidáciu a obmedzovanie verejných investícií financovaných s pomocou Európskej únie.
Ratingová agentúra zhoršila odhad aj v oblasti inflácie. Pôvodne počítala tento rok s rastom spotrebiteľských cien v Poľsku o 3,3 %. Teraz očakáva, že inflácia dosiahne 3,5 %. Ako dôvod uviedla rast cien energií v dôsledku vojny na Blízkom východe.
V súvislosti s vývojom úrokových sadzieb Fitch predpokladá, že poľská centrálna banka stabilizuje svoju hlavnú referenčnú sadzbu do konca roka na úrovni 3,75 %. Na budúci rok očakáva jednu redukciu, a to o 25 bázických bodov.
Fitch uviedla, že tento rok očakáva rast poľskej ekonomiky o 3,3 %. To je o 0,3 percentuálneho bodu horší odhad, než ratingová agentúra zverejnila v marci. Podľa Fitch prognóza odzrkadľuje slabší výkon hospodárstva na začiatku roka a nižší zahraničný dopyt, ktorý je výsledkom slabšej ekonomickej dynamiky v eurozóne.
Čo sa týka vývoja v budúcom roku, agentúra ponechala prognózu nezmenenú. Aj naďalej tak počíta so spomalením tempa rastu poľskej ekonomiky na 2,9 %. V budúcom roku očakáva pomalší rast ekonomiky v porovnaní s rokom 2026 pre fiškálnu konsolidáciu a obmedzovanie verejných investícií financovaných s pomocou Európskej únie.
Ratingová agentúra zhoršila odhad aj v oblasti inflácie. Pôvodne počítala tento rok s rastom spotrebiteľských cien v Poľsku o 3,3 %. Teraz očakáva, že inflácia dosiahne 3,5 %. Ako dôvod uviedla rast cien energií v dôsledku vojny na Blízkom východe.
V súvislosti s vývojom úrokových sadzieb Fitch predpokladá, že poľská centrálna banka stabilizuje svoju hlavnú referenčnú sadzbu do konca roka na úrovni 3,75 %. Na budúci rok očakáva jednu redukciu, a to o 25 bázických bodov.