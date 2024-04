Ratingová agentúra Fitch žiada od Francúzska ďalšie úsporné opatrenia

Paríž 2. apríla (TASR) - Francúzsko potrebuje zaviesť dodatočné úsporné opatrenia, aby stlačilo svoj rozpočtový deficit na udržateľnú úroveň. Oznámila to v utorok medzinárodná ratingová agentúra Fitch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Varovanie agentúry Fitch prišlo po tom, ako ratingová agentúra Moody's minulý týždeň uviedla, že Francúzsko pravdepodobne nesplní svoj záväzok znížiť deficit pod cieľovú úroveň Európskej únie, ktorá je tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2027.



Schodok francúzskych verejných financií v minulom roku dosiahol 5,5 % HDP, čo prekročilo vládny cieľ na úrovni 4,9 %. Francúzsky premiér Gabriel Attal minulý týždeň vyhlásil, že jeho vláda pracuje na dosiahnutí vyrovnaného rozpočtu do roku 2032. Jeho vláda ohlásila dodatočné výdavkové škrty vo výške 10 miliárd eur s cieľom stlačiť deficit v roku 2024 na 4,4 % HDP.



Agentúra Fitch Ratings uviedla, že investičný rating Francúzska zostáva na stabilnej úrovni AA- a v súčasnosti sa nepredpokladá jeho zhoršenie, keďže sa neočakáva výrazný nárast verejného dlhu.