Ratingová agentúra Fitch zlepšila odhad rastu poľskej ekonomiky

Varšava 11. septembra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch zlepšila prognózu rastu poľskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Prispela k tomu uvoľnenejšia fiškálna politika, ako aj lepšie údaje o vývoji poľského hospodárstva za 2. kvartál. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Fitch uviedla, že v súčasnosti odhaduje tohtoročný rast poľskej ekonomiky na úrovni tri %. Pôvodne počítala s tým, že hrubý domáci produkt (HDP) Poľska vzrastie o 2,8 %. O 0,2 percentuálneho bodu vylepšila svoj odhad aj v prípade budúceho roka. Predtým odhadovala rast na úrovni 3,4 %, teraz predpokladá, že poľská ekonomika vzrastie v roku 2025 o 3,6 %.



Ratingová agentúra okrem toho zverejnila najnovší odhad v súvislosti s vývojom úrokových sadzieb zo strany poľskej centrálnej banky. Ako uviedla, vzhľadom na výrazný rast miezd v Poľsku, plánované fiškálne smerovanie, ďalšie zrýchlenie inflácie a revíziu rastu ekonomiky na rok 2025 smerom nahor Fitch predpokladá, že Národná banka Poľska nateraz ponechá hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 5,75 %. K redukcii by mala pristúpiť na budúci rok, a to v 2. polroku, keď by kľúčovú úrokovú sadzbu mala znížiť celkovo o 50 bázických bodov.