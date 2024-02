Ratingová agentúra Fitch zlepšila výhľad ratingu Českej republiky

New York 25. februára (TASR) - Ratingová agentúra Fitch ponechala rating Českej republiky na úrovni AA-. Zlepšila však výhľad ratingu a z pôvodne negatívneho ho upravila na stabilný.



Zlepšením výhľadu reagovala agentúra na úspešné zvládnutie obdobia pandémie nového koronavírusu, ako aj obdobia energetickej krízy a s ňou súvisiacich cenových šokov. Tieto faktory sa tak neodrazili na dlhodobých makroekonomických vyhliadkach napriek slabšiemu rastu hospodárstva v krátkodobom meradle. Pôvodne zvýšená neistota sa zmiernila, najmä v dôsledku opatrení zameraných na stabilitu.



Menová politika prispela k výraznému spomaleniu inflácie, ktorá by sa podľa Fitch mala až do konca roka 2025 udržať v cieľovom pásme. Navyše, opatrenia v oblasti fiškálnej konsolidácie stabilizovali pomer vládneho dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) na úrovni pod mediánom krajín s dvojáčkovým ratingom.



Agentúra odhaduje, že rozpočtový deficit Českej republiky sa v tomto roku zníži na 2,3 % HDP z 3,3 % HDP v roku 2023. Ďalšie zníženie očakáva v budúcom roku, a to na 2 % HDP. Prispieť by k tomu malo najmä postupné znižovanie dotácií pre firmy, najmä v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.



Čo sa týka dlhu, Fitch predpokladá, že český verejný dlh sa tento rok zvýši, rast však bude veľmi mierny. Oproti roku 2023, za ktorý sa dlh odhaduje na úrovni 44,2 % HDP, by mal tento rok dosiahnuť 44,6 % HDP. Neskôr by sa však mal mierne znižovať až na 44,1 % HDP v roku 2027.



Dlh vzrástol počas obdobia pandémie, pričom v roku 2019 dosahoval 30 % HDP. Neskôr sa však stabilizoval na nižšej úrovni, než Fitch odhadoval ešte na začiatku energetickej krízy. Agentúra zároveň dodala, že podľa jej odhadov by sa aj v ďalších rokoch mal verejný dlh Česka udržiavať na nižšej úrovni, než je predpokladaný medián pre krajiny s ratingom v pásme AA.