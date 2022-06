Ratingová agentúra Moody's potvrdila ruský default

Moskva 28. júna (TASR) - Rusko sa v súvislosti so splátkami zahraničného dlhu dostalo do platobnej neschopnosti. Potvrdila to ratingová agentúra Moody's, jedna z troch svetových ratingových agentúr, ktoré takéto vyhlásenie vydávajú. TASR o tom informuje na základe správy servera Forbes.com.



V pondelok (27. 6.) agentúra Reuters uviedla, že Rusko sa dostalo do platobnej neschopnosti, keď taiwanským veriteľom neuhradilo úroky z dlhopisov denominovaných v eurách v hodnote 100 miliónov USD (94,59 milióna eur). Platbu mala Moskva zrealizovať už koncom mája, následne jej však plynula 30-dňová ochranná lehota. Tá uplynula 26. júna.



V pondelok večer reagovala na informácie agentúra Moody's, ktorá potvrdila, že nezaplatenie úrokov z dlhopisov v stanovenom čase "predstavuje default". Zároveň dodala, že "predpokladá takýto vývoj aj v prípade ďalších platieb úrokov".



Rusko však tvrdí, že ide o umelú platobnú neschopnosť, ktorá je výsledkom aktivity západných krajín. Podľa ruskej vlády Moskva peniaze na uhradenie svojich záväzkov má a je aj ochotná dlhy splácať. Ekonomické sankcie Západu však vytvárajú umelé prekážky, aby Rusko platby nemohlo zrealizovať.



Podľa agentúry Bloomberg dôsledky ruského defaultu budú do veľkej miery symbolické a Rusko sa v najbližšom období nebude obracať na zahraničné trhy, aby si požičalo. Na jednej strane tomu bránia medzinárodné sankcie a na druhej má krajina dostatok financií vďaka vysokým príjmom z predaja ropy a plynu.



(1 EUR = 1,0572 USD)