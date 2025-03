Ratingová agentúra Moody's potvrdila rating Poľska na úrovni A2

Varšava 23. marca (TASR) - Ratingová agentúra Moody's potvrdila tento týždeň dlhodobý rating Poľska na úrovni A2 so stabilným výhľadom. Za stabilitou ratingu aj výhľadu je podľa agentúry dynamická ekonomika a perspektíva solídneho rastu vyvažujúca vplyv predpokladaného zvýšenia dlhovej záťaže. Informovala o tom agentúra PAP.



"Okrem toho hodnotenie krajiny podporili zlepšené vzťahy Poľska s Európskou úniou od zmeny vlády v decembri 2023. Tie uvoľnili veľký objem financií, ktoré podporia investície v rokoch 2025 až 2028," dodala Moody's. Zároveň poukázala na geopolitické riziká tlačiace na rating krajiny, na druhej strane však aj členstvo Poľska v NATO, čo riziká zmierňuje.



V tejto súvislosti uviedla, že v prípade zlepšenia bezpečnostnej situácie v regióne a výrazného zníženia geopolitických rizík by sa mohol výhľad ratingu Poľska zvýšiť. Opačným smerom sa môže vyvíjať v prípade "výrazného zhoršenia bezpečnostnej situácie v oblasti vrátane konkrétnejších signálov znižovania podpory zo strany USA".



Agentúra odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Poľska vzrastie tento rok o 4 %, pričom by ho mali podporiť investície a súkromná spotreba. Na porovnanie, v roku 2024 vzrástla poľská ekonomika o 2,9 %.



Z troch svetových ratingových agentúr má Poľsko najvyšší rating práve od Moody's. Agentúry Fitch a S&P stanovili Poľsku rating na nižšej úrovni A-. Čo sa týka výhľadu, všetky tri ho stanovili na stabilnej úrovni.