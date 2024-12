Peking 16. decembra (TASR) - Ratingová agentúra Moody´s zlepšila odhad rastu čínskej ekonomiky v budúcom roku a očakáva, že na rozdiel od pôvodnej prognózy rast presiahne 4 %. V porovnaní s odhadom na tento rok však aj zlepšená budúcoročná prognóza predstavuje spomalenie tempa rastu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Moody´s uviedla, že v roku 2025 počíta s rastom čínskej ekonomiky na úrovni 4,2 %. To je o 0,2 percentuálneho bodu vyššie tempo rastu, než predpokladala pôvodne. Agentúra dodala, že očakáva stabilizáciu úverových podmienok a navyše opatrenia Pekingu na podporu ekonomiky by mohli zmierniť dôsledky očakávaných zvýšených ciel na dovoz čínskych výrobkov do USA, ktorými pohrozil novozvolený prezident Donald Trump.



V porovnaní s tohtoročným odhadovaným rastom čínskej ekonomiky je však aj zlepšená prognóza Moody´s na rok 2025 slabšia. Na tento rok predpokladá ratingová agentúra rast hrubého domáceho produktu (HDP) Číny na úrovni 4,7 %.



Celkovo je však odhad vývoja čínskej ekonomiky zo strany Moody´s pesimistickejší než v prípade Svetovej banky či Medzinárodného menového fondu (MMF). SB v októbri zverejnila svoj odhad, podľa ktorého by tento rok mala ekonomika Číny vzrásť o 4,8 % a v roku 2025 o 4,3 %. Aj MMF očakáva v tomto roku rast čínskeho hospodárstva na úrovni 4,8 %, pričom na budúci rok počíta s jeho spomalením na 4,5 %.