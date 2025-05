Ratingová agentúra Moody´s zlepšila výhľad ratingu Talianska

Rím 26. mája (TASR) - Ratingová agentúra Moody´s zlepšila v týchto dňoch výhľad ratingu Talianska zo stabilného na pozitívny. To znamená, že v dohľadnom období by mohla rating krajiny zvýšiť. Zároveň potvrdila úverový rating krajiny na úrovni Baa3. Informovala o tom agentúra Reuters.



Agentúra uviedla, že k zlepšeniu výhľadu pristúpila v reakcii na „lepší než očakávaný“ stav verejných financií v minulom roku a „stabilné“ politické prostredie. Takýto vývoj zvyšuje šance na presadenie ekonomických plánov vlády. „Za zlepšením výhľadu na pozitívny je aj priaznivá situácia na trhu práce, vývoj dlhu domácností a firiem, ako aj zdravý bankový sektor,“ uviedla Moody´s.



Agentúra je tak ďalšou v krátkom čase, čo zlepšila pozíciu Talianska. V apríli ratingová agentúra S&P nečakane zvýšila rating krajiny, a to z BBB na BBB+. Urobila tak pritom iba pár dní potom, ako talianska vláda výrazne zhoršila odhad vývoja ekonomiky na tento rok. Pôvodne počítala s rastom o 1,2 %, po revízii prognózy ho očakáva na úrovni 0,6 %.



Na druhej strane, napriek zhoršeniu vyhliadok rastu hospodárstva v dôsledku obchodnej politiky Spojených štátov talianska vláda naďalej predpokladá, že rozpočtový schodok v tomto roku dosiahne 3,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Nemenila ani odhad na budúci rok, v ktorom odhaduje deficit na úrovni 2,8 % HDP.



Čo sa týka verejného dlhu, ten bude naďalej vysoký, avšak mierne nižší, než naznačoval odhad zo septembra minulého roka. Pred ôsmimi mesiacmi vláda očakávala verejný dlh, po Grécku druhý najvyšší v eurozóne, na úrovni 136,9 % HDP. Teraz počíta s tým, že dosiahne 136,6 % HDP.