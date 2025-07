Ratingová agentúra S&P zhoršila rating Nippon Steel

Tokio 17. júla (TASR) - Ratingová agentúra S&P zhoršila rating japonskej oceliarskej spoločnosti Nippon Steel o jeden stupeň. Ako dôvod zníženia ratingu agentúra uviedla zvýšenie finančnej záťaže japonskej firmy v dôsledku prevzatia amerických oceliarní U.S. Steel. Informovala o tom agentúra Reuters.



S&P zhoršila úverový rating Nippon Steel z pôvodnej úrovne BBB+ na BBB. Zároveň stanovila negatívny výhľad. Znamená to, že v nasledujúcom období nie je vylúčené ďalšie zhoršenie ratingu.



Agentúra uviedla, že ju k tomu viedli obavy z finančnej pozície Nippon Steel, ktorá podľa S&P bude na slabšej úrovni najbližší rok, prípadne dva. Dôvodom sú plánované vysoké investície do prevzatej americkej spoločnosti a pôžičky súvisiace s akvizíciou. S&P je presvedčená, že negatívne dôsledky zvýšenej finančnej záťaže výrazne prevážia nad pozitívnym vplyvom expanzie spoločnosti.



Po 18 mesiacoch komplikácií spojených s pôvodným nesúhlasom americkej vlády Nippon Steel v júni tohto roka dokončila akvizíciu americkej spoločnosti za 14,9 miliardy USD (12,84 miliardy eur). Akvizícia zahrnuje nové investície za 14 miliárd USD, súčasťou čoho sú aj 4 miliardy USD na výstavbu nového závodu. S cieľom čiastočne zafinancovať celý projekt si Nippon Steel plánuje požičať približne 800 miliárd jenov (4,64 miliardy eur).



(1 EUR = 1,1602 USD, 1 EUR = 172,56 JPY)