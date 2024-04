Ratingová agentúra S&P zlepšila výhľad ratingu Grécka na pozitívny

Atény 22. apríla (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) Global koncom minulého týždňa zlepšila výhľad úverovej bonity Grécka na pozitívny s tým, že prísny fiškálny režim vedie k znižovaniu jeho dlhu. Zároveň potvrdila Aténam rating dlhodobých a krátkodobých záväzkov na úrovni BBB-/A-3. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.



S&P poznamenala, že vláda po minuloročnom znovuzvolení načrtla a začala realizovať rozsiahly reformný program zameraný na odblokovanie štrukturálnych prekážok, ktoré brzdia konkurencieschopnosť Grécka. Agentúra očakáva, že Atény budú pokračovať v realizácii štrukturálnych reforiem, ktoré podporia pozitívne ich strednodobé hospodárske a fiškálne výsledky.



Grécko očakáva, že výkon jeho ekonomiky sa v roku 2024 zvýši o 2,9 % po náraste o 2 % v minulom roku, čo je viac ako trojnásobok priemeru eurozóny. Predpokladá tiež primárny rozpočtový prebytok na úrovni 2,1 % HDP na základe vyšších investícií a silných príjmov z cestovného ruchu.



"Veríme, že Grécko by v strednodobom horizonte, najmä ak sa udrží dynamika reforiem, mohlo rásť rýchlejšie ako jeho partneri v eurozóne," uviedla agentúra vo vyhlásení.



Krajina stále zostáva najzadlženejším štátom eurozóny, ale stredopravá vláda premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorá vlani vyhrala druhé funkčné obdobie, dohliadala na jej ozdravenie.



Grécko vystúpilo z medzinárodných záchranných programov v roku 2018 a minulý rok získalo po 13 rokoch ratingovú známku v investičnom pásme.



Moody's pridelila Grécku ratingovú známku Ba1 so stabilným výhľadom a Fitch BBB- so stabilným výhľadom.