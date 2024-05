Ratingová agentúra S&P zvýšila úverový rating Turecka

Ankara 5. mája (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) Global zlepšila dlhodobý úverový rating Turecka, pričom poukázala na návrat vlády k ortodoxnejšej hospodárskej politike. Informovala o tom agentúra Bloomberg.



S&P Global v závere tohto týždňa zlepšila rating dlhodobých záväzkov Turecka o jeden stupeň na B+ s pozitívnym výhľadom. Znamená to, že rating Turecka by sa mohol v dohľadnom období opäť zvýšiť. Agentúra uviedla, že očakáva pokračovanie vlády a centrálnej banky v boji proti vysokej inflácii prostredníctvom viacerých opatrení, vrátane "menej štedrých" mzdových dohôd a postupnej fiškálnej konsolidácie.



Agentúra zlepšila výhľad Turecka na pozitívny už v novembri minulého roka ako odpoveď na výrazné zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky. Od revízie výhľadu potom turecká centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o ďalších 1000 bázických bodov zo 40 % na 50 %. Inflácia sa však zatiaľ stále zrýchľuje, pričom v apríli dosiahla na medziročnej báze 69,8 %. To je najvyššia miera inflácie za päť mesiacov.



Pred S&P Global zlepšila rating Turecka ratingová agentúra Fitch. Tá tak urobila začiatkom marca, pričom úverový rating krajiny zvýšila rovnako o jeden stupeň na B+. Tretia zo skupiny najväčších ratingových agentúr, Moody's, v marci zlepšila výhľad ratingu Turecka na pozitívny, samotný rating však ponechala na pôvodnej úrovni B3.