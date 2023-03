Ratingové agentúry: Vplyv kolapsu SVB v Európe je obmedzený

Paríž 15. marca (TASR) - Turbulencie v americkom bankovom sektore po páde Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank by mali mať len obmedzený vplyv na európske banky, ktoré sú inak organizované. Uviedli to ratingové agentúry Moody's a S&P Global. TASR správu prevzala z AFP.



Trhmi začiatkom tohto týždňa otriasol kolaps dvoch amerických regionálnych veriteľov, SVB a Signature Bank, čo prinútilo úrady zaviesť opatrenia na zabránenie šírenia "nákazy" v celom sektore.



Agentúra Moody's, ktorá znížila výhľad amerického bankového sektora zo stabilného na negatívny, uviedla, že štruktúra európskych bánk obmedzuje mieru rizika, pretože ukladajú väčší podiel vkladov do centrálnych bánk. Agentúra so sídlom v USA pripomenula tiež, že dlhopisy tvoria menšiu časť súvah európskych bánk v porovnaní s americkými finančnými inštitúciami.



"Rozhodujúcim rozdielom medzi európskym a americkým systémom, ktorý obmedzuje vplyv cez Atlantik, je to, že držba dlhopisov európskych bánk je nižšia a ich vklady sú stabilnejšie, keďže rástli pomalšie," uvádza sa v správe Moody's. Agentúra dodala, že britská centrálna banka (Bank of England) a Európska centrálna banka si vytvorili lepší prístup k likvidite v prípade napätej situácie.



Aj S&P Global Ratings poznamenala, že európske banky, ktoré sleduje, ako aj úrokové sadzby nemajú rovnaký ekonomický model alebo zdroje financovania ako americké banky. Je tak nepravdepodobné, že by boli priamo významne vystavené riziku nákazy z USA.



Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni, francúzsky minister financií Bruno Le Maire a nemecký kancelár Olaf Scholz sa tento týždeň snažili ubezpečiť trhy, že kontinent nie je vystavený finančným otrasom.



Moody's však upozornila, že zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnych bánk "pravdepodobne ešte nejaký čas potrvá a stúpajúce napätie v bankovom systéme USA oslabí dôveru investorov a povedie k zvýšeniu napätia aj v Európe".