Rattaj: Namiesto straty zamestnania môžu ľudia z TMR sadiť stromčeky

Liptovský Mikuláš 8. apríla (TASR) - Zamestnanci spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) by pod dozorom odborných lesníckych organizácií a pri dodržaní všetkých opatrení mohli pomôcť s výsadbou stromčekov. Navrhol to hlavný akcionár firmy Igor Rattaj. Spoločnosť totiž v dôsledku opatrení proti ochoreniu COVID-19 uzavrela všetky svoje strediská a upozorňuje, že väčšina z takmer 2500 pracovných miest vo firme je ohrozená.



"Myslíme si, že takýto projekt, kde my dáme ľudí, odborníci odborný dozor a vláda pomôže s dotáciami na výplaty, je lepší ako nič. Určite je to lepšie riešenie, ako poslať ľudí na úrady práce," povedal Rattaj. Dodal, že len mesačné mzdové náklady spoločnosti predstavujú približne dva milióny eur. To je podľa neho zatiaľ prekážka aj pre čerpanie už schválených vládnych opatrení na podporu zamestnanosti.



Hlavný akcionár firmy zároveň zdôraznil, že sú najväčším zamestnávateľom na Liptove, vo Vysokých aj Nízkych Tatrách. "Preto žiadame, presnejšie prosíme vládu, aby riešila aj situáciu takých veľkých firiem, ako sme my," uviedol.



Spoločnosť podľa Rattaja verí, že minimálne časť tohtoročnej letnej sezóny a budúca zimná sezóna už pôjde znova naplno.