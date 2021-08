Ray Service bude v SR vyrábať elektrické komponenty pre Rheinmetall

Žilina 19. augusta (TASR) – Spoločnosť Ray Service bude vo svojom výrobnom závode v Žiline vyrábať elektrické komponenty pre nemecký technologický koncern Rheinmetall. Zmluvu o strategickej spolupráci spoločnosti podpísali v tomto týždni. Týka sa výroby a dodávok káblov a káblových zväzkov pre program Lynx KF41 maďarskej armády. Tá si v minulom roku od Rheinmetall objednala 218 bojových vozidiel pechoty Lynx.



"Veľmi nás teší, že môžeme rozšíriť našu spoluprácu so spoločnosťou Rheinmetall v rámci maďarského programu. Najmä preto, že tým môžeme začleniť do výroby náš slovenský výrobný závod, ktorý disponuje kvalifikovanými pracovníkmi, veľmi dobrými podmienkami pre investície a úzkymi väzbami na viacero nemeckých spoločností," uviedol generálny riaditeľ Ray Service Slovensko Igor Hrabovec.



Hodnota zákazky pre prvú sériu do roku 2022 presahuje štyri milióny eur. Spoločnosť zároveň očakáva ďalšie objednávky.



Ray Service so sídlom v Starom Městě na Morave je výrobcom káblových zväzkov, elektromechanických celkov a elektronických zariadení. Je tiež distribútorom a integrátorom káblových komponentov a systémov.