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Ráž: Ak Verejné prístavy nesplatia úver, predajú pozemky v prístave
Uťal tak podľa neho diskusiu, ktorú viedla opozícia v súvislosti so Zimným prístavom.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Ak štátna spoločnosť Verejné prístavy nesplatí úver na získanie pozemkov v bratislavskom Zimnom prístave, v budúcom roku bude musieť vypísať verejnú obchodnú súťaž na ich predaj. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v pondelok zároveň informoval, že spolu s vládou robia všetko pre to, aby našli investorov, nemuseli predať pozemky a štát mohol zostať v tomto projekte. Povedal to v súvislosti s vyhlásením výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže na premenu Zimného prístavu na novú mestskú štvrť na nábreží Dunaja.
„Urobíme všetko pre to, aby sme v prípade, že dôjde k zmene územného plánu začiatkom budúceho roku, našli investora. Veľmi by som chcel povzbudiť každého, kto má záujem investovať, aby sa prihlásil, mohli sme začať rokovanie. K dnešnému dňu nie je dohodnuté s nikým nič,“ uviedol Ráž. Uťal tak podľa neho diskusiu, ktorú viedla opozícia v súvislosti so Zimným prístavom. Pripomenul, že je podpísaná medzivládna dohoda so Spojenými arabskými emirátmi, ale zatiaľ bez zmeny územného plánu územie Zimného prístavu nie je predmetom diskusie.
Minister požiadal primátora Bratislavy Matúša Valla aj zastupiteľov hlavného mesta, aby so zmenou územného plánu neotáľali, lebo v opačnom prípade budú musieť vypísať verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemkov v Zimnom prístave. „Nechceme predávať nič. Chceme, aby štát zostal vlastníkom pozemkov a hľadáme investora,“ ubezpečil Ráž.
Primátor očakáva, že parlament odhlasuje zákon o tzv. plánovacích zmluvách, ktoré umožnia zadefinovať masterplan alebo urbanistický návrh ako zmluvu, ktorou podmieňujú, aby sa schválil v mestskom zastupiteľstve. „Sme pripravení aj po dohode v tomto bode územný plán zmeniť, čo sa týka mesta. Pevne verím, že prvé mesiace budúceho roka to môže prísť do mestského zastupiteľstva,“ podotkol Vallo.
Ministerstvo dopravy podľa Ráža bude viesť vedenie Verejných prístavov k tomu, aby podpísalo územnoplánovaciu zmluvu, v ktorej sa jednoznačne zaviaže držať sa výsledkov súťaže na rozvoj Zimného prístavu.
„Urobíme všetko pre to, aby sme v prípade, že dôjde k zmene územného plánu začiatkom budúceho roku, našli investora. Veľmi by som chcel povzbudiť každého, kto má záujem investovať, aby sa prihlásil, mohli sme začať rokovanie. K dnešnému dňu nie je dohodnuté s nikým nič,“ uviedol Ráž. Uťal tak podľa neho diskusiu, ktorú viedla opozícia v súvislosti so Zimným prístavom. Pripomenul, že je podpísaná medzivládna dohoda so Spojenými arabskými emirátmi, ale zatiaľ bez zmeny územného plánu územie Zimného prístavu nie je predmetom diskusie.
Minister požiadal primátora Bratislavy Matúša Valla aj zastupiteľov hlavného mesta, aby so zmenou územného plánu neotáľali, lebo v opačnom prípade budú musieť vypísať verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemkov v Zimnom prístave. „Nechceme predávať nič. Chceme, aby štát zostal vlastníkom pozemkov a hľadáme investora,“ ubezpečil Ráž.
Primátor očakáva, že parlament odhlasuje zákon o tzv. plánovacích zmluvách, ktoré umožnia zadefinovať masterplan alebo urbanistický návrh ako zmluvu, ktorou podmieňujú, aby sa schválil v mestskom zastupiteľstve. „Sme pripravení aj po dohode v tomto bode územný plán zmeniť, čo sa týka mesta. Pevne verím, že prvé mesiace budúceho roka to môže prísť do mestského zastupiteľstva,“ podotkol Vallo.
Ministerstvo dopravy podľa Ráža bude viesť vedenie Verejných prístavov k tomu, aby podpísalo územnoplánovaciu zmluvu, v ktorej sa jednoznačne zaviaže držať sa výsledkov súťaže na rozvoj Zimného prístavu.