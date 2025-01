Ráž: Čoskoro by mali spustiť registráciu pre žiadateľov o nájomné byty

Bratislava 6. januára (TASR) - Záujemcovia o štátom podporované nájomné byty by sa už čoskoro mohli registrovať do zoznamu žiadateľov. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), ktorá spadá pod Ministerstvo dopravy SR, plánuje v krátkom čase spustiť systém registrácie. Pre TASR to uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Pripomenul, že rezort dopravy nedávno podpísal dodatky k zmluvám s investormi, ktorí majú v prvej fáze zabezpečiť 1000 nájomných bytov. "Štát s nimi podpísal dodatky, v ktorých sa zaväzujú k tomu, že každý z nich zabezpečí 500 bytov. To však nemusí znamenať, že ich postaví, rovnako majú možnosť napríklad odkúpiť už nejaký hotový developerský projekt a začleniť ho do tohto systému. Rovnako tak je aj lokalita plne v kompetencii investorov," uviedol Ráž.



Záujemcovia o štátne nájomné byty sa budú môcť už čoskoro registrovať do zoznamu, ktorý bude viesť AŠPNB. "Registráciu pre záujemcov o tieto nájomné byty plánujeme spustiť v krátkom čase, aktuálne na tom veľmi intenzívne pracuje AŠPNB. Samozrejme, keď bude systém hotový, budeme o tom informovať," priblížil Ráž.



Doplnil, že základnou podmienkou bude príjem vo výške maximálne osemnásobku životného minima, teda približne 2200 eur v čistom. Diskvalifikačné pre žiadateľov bude, ak sú v exekúcii či dlžia štátu na daniach, sociálnom či zdravotnom poistení. "Ak má žiadateľ nehnuteľnosť v kraji, v ktorom chce bývať, automaticky sa presúva na koniec zoznamu záujemcov," doplnil minister.



AŠPNB sa nedávno stretla s kritikou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Úrad v októbri minulého roka skonštatoval, že agentúra ani po dvoch rokoch od svojho vzniku neplní účel, na ktorý bola zriadená a pre nejasnosti pri zvolenom modeli financovania sa s výstavbou nájomných bytov stále nezačalo.



"Ministerstvo dopravy samozrejme vníma zistenia NKÚ, avšak treba povedať, že tie sa týkajú obdobia, keď AŠPNB ešte nepatrila pod rezort dopravy. Od jej prechodu k nám sa v agentúre vymenilo vedenie, spustil sa nový web a dnes je agentúra plne funkčná a pracuje na tom, aby čo najrýchlejšie pripravila systém registrácie pre žiadateľov o štátom podporované nájomné bývanie," uviedol Ráž.



O zabezpečenie nájomných bytov majú zatiaľ záujem dvaja investori. Do projektu má každý priniesť po 500 bytov. Ide o štandardné nájomné byty, ktoré budú na slovenskom trhu ponúkané za výhodných podmienok. Približne 40 % nájomných bytov plánuje štát rezervovať na svoje potreby, napríklad ako možnosti ubytovania pre zdravotné sestry, lekárov či učiteľov.