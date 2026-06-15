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Ráž: Dodržiavanie cestného harmonogramu sťažuje prípravný proces
Minister dopravy poznamenal, že nakoniec sa aj tak robia úseky a privádzače, ktoré dokážu v procese dostať do bodu, aby boli realizovateľné.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Dodržiavanie harmonogramu pre plánovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry, ktorý Ministerstvo dopravy (MD) SR ročne aktualizuje, sťažuje prípravný proces. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) povedal, že sa s tým snažili urobiť, čo sa dalo v podobe zákona o strategických investíciách, zjednodušenia procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a nového stavebného zákona.
„To všetko boli kroky k tomu, aby sme sa z ôsmich rokov dostali na štyri,“ uviedol Ráž v súvislosti s opatreniami na skrátenie prípravy stavieb. „Napriek tomu máme povoľovacie procesy, kde neviete ovplyvniť lehoty, nakoľko do nich vstupuje povedzme verejnosť, teraz hovorím o EIA alebo vlastníkoch pozemkov pri majetkovoprávnom vyrovnaní, kde sa to môže naťahovať roky, desiatky rokov,“ upozornil minister.
Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček pripomenul, že základný harmonogram diaľničnej a cestnej siete pripravili ešte počas minulej vlády. „Sú veci, ktoré sa v ňom objavujú aj podľa toho, že máme 118 projektov v rôznej fáze a stupni prípravy,“ povedal. Pri projektoch, ktoré si podľa Macháčka môžu dovoliť financovať, môžu proces prípravy akcelerovať a ak tomu nebránia iné veci, tak sa dostanú do režimu.
Minister dopravy poznamenal, že nakoniec sa aj tak robia úseky a privádzače, ktoré dokážu v procese dostať do bodu, aby boli realizovateľné. „Aj to je na Slovensku kvôli rozhodovaniam ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) a zákonnej možnosti sa odvolať. Keď mám proces zadefinovať na nadlimitnú zákazku, tak je priemerne osem mesiacov u nás,“ dodal Ráž.
V rezorte dopravy sa im podľa neho inak celkom darí až na jedno obstarávanie, s ktorým majú problém. Uviedol to v súvislosti so zdĺhavým a opakovaným obstarávaním zhotoviteľa diaľnice D1 Turany - Hubová.
Aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry na tento rok, ktorý nedávno predstavilo ministerstvo dopravy, kritizovala opozičná strana SaS. Rezort v ňom podľa nej popiera vlastné priority stanovené v roku 2020. MD zareagovalo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít vo výstavbe, pričom tie už roky zostávajú nezmenené.
„To všetko boli kroky k tomu, aby sme sa z ôsmich rokov dostali na štyri,“ uviedol Ráž v súvislosti s opatreniami na skrátenie prípravy stavieb. „Napriek tomu máme povoľovacie procesy, kde neviete ovplyvniť lehoty, nakoľko do nich vstupuje povedzme verejnosť, teraz hovorím o EIA alebo vlastníkoch pozemkov pri majetkovoprávnom vyrovnaní, kde sa to môže naťahovať roky, desiatky rokov,“ upozornil minister.
Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček pripomenul, že základný harmonogram diaľničnej a cestnej siete pripravili ešte počas minulej vlády. „Sú veci, ktoré sa v ňom objavujú aj podľa toho, že máme 118 projektov v rôznej fáze a stupni prípravy,“ povedal. Pri projektoch, ktoré si podľa Macháčka môžu dovoliť financovať, môžu proces prípravy akcelerovať a ak tomu nebránia iné veci, tak sa dostanú do režimu.
Minister dopravy poznamenal, že nakoniec sa aj tak robia úseky a privádzače, ktoré dokážu v procese dostať do bodu, aby boli realizovateľné. „Aj to je na Slovensku kvôli rozhodovaniam ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) a zákonnej možnosti sa odvolať. Keď mám proces zadefinovať na nadlimitnú zákazku, tak je priemerne osem mesiacov u nás,“ dodal Ráž.
V rezorte dopravy sa im podľa neho inak celkom darí až na jedno obstarávanie, s ktorým majú problém. Uviedol to v súvislosti so zdĺhavým a opakovaným obstarávaním zhotoviteľa diaľnice D1 Turany - Hubová.
Aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry na tento rok, ktorý nedávno predstavilo ministerstvo dopravy, kritizovala opozičná strana SaS. Rezort v ňom podľa nej popiera vlastné priority stanovené v roku 2020. MD zareagovalo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít vo výstavbe, pričom tie už roky zostávajú nezmenené.