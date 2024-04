Ráž: Dopravnú situáciu pri Strečne zlepší sprejazdnený tunel Višňové

Bratislava 19. apríla (TASR) - Štát chce zlepšiť situáciu pod Strečnom urýchleným doinštalovaním väčšieho množstva oceľových sietí, ktoré budú zachytávať skaly padajúce z brala na cestu. Zároveň rokuje s dodávateľmi tunela Višňové, aby sa urýchlilo jeho odovzdanie do užívania. Uviedol to v piatok na brífingu minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) po skončení rokovania krízového štábu.



"K dnešnému dňu je hotový projekt na realizáciu opatrení, ktoré by mali zabrániť padaniu skál na tomto úseku. To sa týka komunikácie, ktorá je v správe Slovenskej správy ciest (SSC). Generálny riaditeľ SSC dostal úlohu, aby sa čím skôr realizovali opatrenia, ktoré zabránia pádu skál na cestu. Musia ich realizovať takým spôsobom, aby dopravné obmedzenia pri prácach boli minimalizované, teda aby dosah na priepustnosť komunikácie bol minimálny," priblížil Ráž.



Rezort dopravy podľa Ráža dal zároveň úlohu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), že je potrebné vstúpiť do rokovania s dodávateľmi tunela Višňové a skúsiť akcelerovať odovzdanie do užívania tunela v čo najkratšom možnom termíne.



"K dnešnému dňu je možné konštatovať, že prebehli tri rokovania s dodávateľmi tunela a žiaden z nich nepovedal, že sa to urýchliť nedá. Očakávame, že dôjde k dohode. Bude to, samozrejme, niečo stáť. Myslíme si však, že sumy, ktoré sú dnes 'na stole', sú relatívne akceptovateľné. Nebudeme však o nich ešte hovoriť. Rokovania prebiehajú, určite výsledky na záver zverejníme," dodal minister dopravy.