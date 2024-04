Ráž: Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou-Humenné ide podľa plánu

Humenné 10. apríla (TASR) - Elektrifikácia železničnej trate Bánovce nad Ondavou - Humenné prebieha bez problémov a mala by byť dokončená v plánovanom termíne. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) na kontrolnom dni v Humennom s tým, že je to jedna z najvýznamnejších infraštruktúrnych stavieb v rámci plánu obnovy a odolnosti.



Modernizácia trate umožní zvýšenie rýchlosti vlakov až na 120 km/h a zníži emisie, keďže na trati už nebudú premávať dieselové lokomotívy. "Tento krok odstráni potrebu výmeny lokomotív na tento úsek, čo predstavuje značné zlepšenie pre cestujúcich a zároveň výrazne prispieva k ochrane životného prostredia," zdôraznil minister.



Termín dokončenia v máji 2025 by mal byť dodržaný, dodal Ráž s tým, že niektoré časti trate môžu byť sprevádzkované skôr. Rekonštrukcia prebieha za úplnej výluky železničnej dopravy, nahradená je autobusmi.



Stavba sa delí do troch hlavných častí. Ako upresnil riaditeľ odboru investorov Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Štefan Sedláček, prvou časťou je samotná elektrifikácia celého úseku z Bánoviec nad Ondavou do Humenného, čo predstavuje základ projektu. Druhou časťou je zabezpečovacie zariadenie v Michalovciach, ktoré bude realizované ako samostatný projekt s cieľom zvýšiť bezpečnosť na trati. Tretia časť sa týka komplexnej rekonštrukcie železničného zvršku na úseku Bánovce nad Ondavou - Strážske, ktorý je v značne zanedbanom technickom stave.



K elektrifikácii patria aj nové trakčné vedenia s osadenými stĺpmi, ako aj moderné zabezpečovacie zariadenie pre každú stanicu, ktoré umožní budúcnosť dispečerského riadenia. "Bavíme sa aj o staniciach, o nových nástupištiach, o podchodoch, o zastrešení nástupíšť. Robíme rôzne prekládky sietí aj rekonštrukciu priecestí a zabezpečovacích zariadení," vysvetlil Sedláček.



Práce na modernizácii železničnej trate na Zemplíne sa začali v máji 2023. Hodnota zákazky bola vysúťažená v sume 216.070.505,52 eura bez DPH.