Ráž: Filiálku treba aj pre rekonštrukciu koľajísk na hlavnej stanici
Ďalším dôvodom bude príprava vysokorýchlostnej trate medzi Bratislavou a hranicou s Českom.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Plánovaná Filiálka je potrebná aj z dôvodu, že Hlavná stanica v Bratislave potrebuje rekonštrukciu koľajísk. Ďalším dôvodom bude príprava vysokorýchlostnej trate medzi Bratislavou a hranicou s Českom. Ako povedal minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), Filiálka bude mať svoj nepopierateľný význam aj z pohľadu rozvoja hlavného mesta.
„A to, o čom sme s mestom začali rozprávať, je to, že práve nad koľajiskom je relatívne atraktívna plocha. Poďme sa rozprávať o tom, či sa nedá formou koncesie vyriešiť financovanie vytvorenia filiálky,“ uviedol Ráž. Ako príklad pritom uviedol rekonštrukciu železničnej stanice v Košiciach.
Podľa ministra by to mohol zaplatiť súkromný investor, ktorý by mohol potom využil pozemky alebo priestor, aby si tam postavil nejaký development. „O tom je momentálne diskusia, je absolútne len v zárodku,“ poznamenal minister dopravy.
Na potrebu Filiálky podľa ministra poukázala aj štúdia o vysokorýchlostných tratiach. Upozornil, že všetky tieto projekty presahujú administratívu ministra alebo primátora. „Skôr si predstavujem, že nad tým postavíme plochu tak, ako bolo vymyslené, že nad tým bude možno nejaký parčík alebo niečo pre obyvateľov. Tak, ako sa spravila autobusová stanica, možno má zmysel nad tým spraviť obchodný dom alebo byty. Toto je na diskusiu, ja to nerozhodnem,“ dodal Ráž.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) už pripravili štúdiu realizovateľnosti pre úsek Bratislava predmestie - Bratislava Filiálka. Ako informovali v apríli, téma Filiálky úzko súvisí s celkovým riešením železničnej dopravy v Bratislave. Celkové investičné náklady navrhnutého výsledného variantu pozemného riešenia 1B, s premostením ulíc Riazanská a Jarošova, sa odhadujú na približne 129 miliónov eur.
Analýza nákladov a výnosov ukázala, že celkové investičné náklady stavby by mali dosiahnuť približne 120 miliónov eur bez započítania developmentu. Na tomto základe bol navrhnutý variant 1B. Realizácia projektu bude zároveň závisieť od dostupných finančných zdrojov a bude sa odvíjať od ďalších priorít a strategických plánov Ministerstva dopravy SR. Filiálku je potrebné dokončiť pred začiatkom prestavby hlavnej stanice, najneskôr do roku 2036.
„Projekt Filiálky považujem za kľúčový pre riešenie problémov s narastajúcim tlakom na dopravnú kapacitu hlavnej stanice. Aj vďaka tejto štúdii je tu možnosť vyriešiť problematiku uzla Bratislava zmysluplne,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj.
