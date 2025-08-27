< sekcia Ekonomika
Ráž: Obchvat Senice je pred vyhlásením tendra na zhotoviteľa EIA
Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) síce nevyhodnotil súčasný variant návrhu ako vhodný, ale primátor mesta Džačovský tvrdí, že je potrebné pokračovať práve v tomto variante, len možno v zjednodušenom.
Autor TASR
Senica 27. augusta (TASR) - Obchvat Senice je v štádiu pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), skonštatoval to v stredu minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) na výjazdovom rokovaní vlády v Senici. Verí, že sa financie na tento projekt nájdu.
Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) síce nevyhodnotil súčasný variant návrhu ako vhodný, ale primátor mesta Martin Džačovský tvrdí, že je potrebné pokračovať práve v tomto variante, len možno v zjednodušenom. „V rámci celého regiónu Záhorie mnohí cestujeme do Trnavy aj z okresu Skalica, či mnohých obcí v rámci okresu Senica, a musíme absolvovať cestu cez Senicu. Pokiaľ Senica nebude mať dopravu vyriešenú, tak je to obmedzujúce,“ zhrnul.
Ráž označil spoluprácu s primátorom za dôležitú, nakoľko vie podľa jeho slov pomôcť s prípadným majetkovoprávnym vysporiadaním. Doplnil, že samospráva vie vplývať na svojich obyvateľov, resp. vlastníkov pozemkov a realizácia projektov je potom jednoduchšia. „Verím, že jedného dňa sa tie zdroje na obchvat nájdu a my budeme pokračovať v príprave a bude to mať pozitívny vplyv aj na hospodárenie nášho najväčšieho štátneho prepravcu,“ doplnil.
Obchvat je pre tamojších obyvateľov i radnicu aktuálnou témou už viac ako 20 rokov. Ráž na júnovej návšteve Senice skonštatoval, že mesto by mohlo mať šťastie s vybudovaním obchvatu v prípade, ak bude pripravené a Slovenskej správe ciest by vypadol niektorý z prioritizovaných projektov. Zdôraznil aj to, že momentálne Európska únia už nefinancuje nové projekty ani tie, ktoré sa nestihli realizovať.
Za vlastný obchvat už desaťročia bojuje aj obec Jablonica v senickom okrese, ktorá je na hlavnom ťahu z Trnavy. „Na ministerstve dopravy o tomto probléme vedia. Komunikovali sme spolu, samozrejme, prioritou je obchvat Senice. Ale, určite obchvat Jablonice je, by som povedal, ďalšou víziou, ktorá by mala nasledovať a verím tomu, že to dobre dopadne. I keď nám bolo vysvetlené, že príprava takýchto stavieb trvá veľmi dlho a tak isto aj realizácia, takže ja som v danej veci optimista, ale termínovo je to veľmi ťažké odhadnúť,“ uviedol pre TASR starosta Silvester Nestarec.
Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) síce nevyhodnotil súčasný variant návrhu ako vhodný, ale primátor mesta Martin Džačovský tvrdí, že je potrebné pokračovať práve v tomto variante, len možno v zjednodušenom. „V rámci celého regiónu Záhorie mnohí cestujeme do Trnavy aj z okresu Skalica, či mnohých obcí v rámci okresu Senica, a musíme absolvovať cestu cez Senicu. Pokiaľ Senica nebude mať dopravu vyriešenú, tak je to obmedzujúce,“ zhrnul.
Ráž označil spoluprácu s primátorom za dôležitú, nakoľko vie podľa jeho slov pomôcť s prípadným majetkovoprávnym vysporiadaním. Doplnil, že samospráva vie vplývať na svojich obyvateľov, resp. vlastníkov pozemkov a realizácia projektov je potom jednoduchšia. „Verím, že jedného dňa sa tie zdroje na obchvat nájdu a my budeme pokračovať v príprave a bude to mať pozitívny vplyv aj na hospodárenie nášho najväčšieho štátneho prepravcu,“ doplnil.
Obchvat je pre tamojších obyvateľov i radnicu aktuálnou témou už viac ako 20 rokov. Ráž na júnovej návšteve Senice skonštatoval, že mesto by mohlo mať šťastie s vybudovaním obchvatu v prípade, ak bude pripravené a Slovenskej správe ciest by vypadol niektorý z prioritizovaných projektov. Zdôraznil aj to, že momentálne Európska únia už nefinancuje nové projekty ani tie, ktoré sa nestihli realizovať.
Za vlastný obchvat už desaťročia bojuje aj obec Jablonica v senickom okrese, ktorá je na hlavnom ťahu z Trnavy. „Na ministerstve dopravy o tomto probléme vedia. Komunikovali sme spolu, samozrejme, prioritou je obchvat Senice. Ale, určite obchvat Jablonice je, by som povedal, ďalšou víziou, ktorá by mala nasledovať a verím tomu, že to dobre dopadne. I keď nám bolo vysvetlené, že príprava takýchto stavieb trvá veľmi dlho a tak isto aj realizácia, takže ja som v danej veci optimista, ale termínovo je to veľmi ťažké odhadnúť,“ uviedol pre TASR starosta Silvester Nestarec.