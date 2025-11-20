< sekcia Ekonomika
Ráž: Ohlásený predvianočný termín otvorenia tunela Višňové stále platí
Predvianočný termín sprejazdnenia úseku pre motoristov avizoval minister dopravy po výjazdovom rokovaní vlády SR vo Višňovom na sklonku októbra.
Autor TASR
Kriváň/Višňové 20. novembra (TASR) - Ohlásený termín otvorenia diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové, ktorým je 22. december 2025, zostáva nateraz v platnosti. Na štvrtkovom tlačovom brífingu po odovzdaní úseku rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou to uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Predvianočný termín sprejazdnenia úseku pre motoristov avizoval minister dopravy po výjazdovom rokovaní vlády SR vo Višňovom na sklonku októbra. „Stále držíme termín 22. decembra a veríme, že vtedy sa nám to podarí spustiť. Ale naozaj je tam ešte veľa skúšok, ktoré musia prebehnúť. Držme palce, aby každá jedna dopadla dobre,“ vyhlásil Ráž.
Aj generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček vyslovil presvedčenie, že termín 22. december sa podarí dodržať. „Čaká nás dovtedy ešte veľa roboty. Stavebne je všetko dokončené, ale je to 15 kilometrov tunelových rúr, ktoré v sebe skrývajú obrovské množstvo technológie, ktorá musí fungovať,“ poznamenal Macháček.
Doplnil, že aktuálne v tuneli prebiehajú komplexné skúšky a na 3. decembra sa pripravuje spoločné cvičenie všetkých záchranných zložiek pri simulovanej dopravnej nehode.
Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.
