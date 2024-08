Ráž: Oneskorenie pri R3 Tvrdošín-Nižná spôsobila geológia aj inflácia

Tvrdošín 16. augusta (TASR) - Zdržanie pri výstavbe úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná spôsobila rozdielna geológia, ale aj pandemické roky, zdražovanie a inflácia. Vo videu na sociálnej sieti to oznámil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Kombinácia týchto vecí si vyžadovala, aby sa zmluva dodatkovala. Spôsobilo to, že práce istý čas stáli. Napriek tomu, že vychádzame v ústrety zhotoviteľovi a valorizovali sme zmluvu na základe znaleckého posudku, vyzerá to, že čas sprejazdnenia úseku sa bude posúvať," uviedol šéf rezortu dopravy s tým, že tento rok to ešte nebude.



Minister zároveň ubezpečil, že v úseku aktívne pracujú na mostoch, mostných konštrukciách, robia zemné práce a výkopy.



Národná diaľničná spoločnosť koncom júla potvrdila, že úsek rýchlostnej cesty medzi Tvrdošínom a Nižnou odovzdajú do užívania do konca budúceho roka. Oravská R3 mala byť pôvodne hotová v roku 2023, termín dokončenia vlani posunuli. Kontrolný deň na stavbe totiž potvrdil potrebu úpravy technológie a nutnosť banského prieskumu. Podľa diaľničiarov boli dôvodom mimoriadne zložité geologické pomery horninového masívu.



Celková dĺžka úseku R3 je 5,6 kilometra. Bude na ňom 11 mostov a viac ako 1800 metrov protihlukových stien. Výstavba obchvatu Tvrdošína sa začala v marci 2021. Úsek odľahčí mesto od tranzitnej dopravy, motoristom prinesie skrátenie času jazdy.