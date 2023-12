Ráž: Plánujeme opravy havarijných mostov, pomôcť má PPP projekt

Bratislava 29. decembra (TASR) - Ministerstvo dopravy SR sa chce v budúcom roku pustiť do opráv mostov v zlom či havarijnom stave. Investície odhadujú na približne 40 miliónov eur. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) s tým, že rekonštrukcie chcú financovať cez PPP projekt (projekt verejno-súkromného partnerstva).



"Do budúceho roka sa bavíme o sume 40 miliónov eur, ktoré chceme dať na rekonštrukcie mostov. Avšak rozhodli sme sa urobiť PPP projekt, ktorý by pokryl rekonštrukcie asi 1800 mostov v rámci Slovenska v správe Slovenskej správy ciest," uviedol Ráž.



Ako dodal, PPP projekt už je vo vysokom štádiu prípravy, nasledovať by malo verejné obstarávanie na konzultanta, ktorý by mal pripraviť projekt z pohľadu finančného modelu.



"O tomto PPP projekte sa dlho na ministerstve rozprávalo. Vyhodnotili sme ho ako realizovateľný, samozrejme, až štúdia ukáže viac," doplnil Ráž.



O financovaní rekonštrukcie mostov, ktoré sú dlhodobo v havarijnom stave, prostredníctvom PPP projektov uvažovalo už bývalé vedenie rezortu dopravy. Približne polovica mostov je totiž v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave. Podľa bývalého vedenia ministerstva dopravy ich počet rastie a ak sa nepodarí zabezpečiť financovanie, hrozí, že o desať rokov bude v nevyhovujúcom stave prakticky každý most na Slovensku.



Súčasná vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že vyvinie maximálne úsilie, aby znížila počet mostov v zlom alebo havarijnom stave na cestách prvej triedy. Prisľúbila tiež zabezpečenie vytvorenia finančných a legislatívnych podmienok k uskutočneniu projektov Mostného programu.