< sekcia Ekonomika
Ráž potvrdil vypnutie informačného systému
Veľmi intenzívne podľa neho pracujú na odstránení akýchkoľvek potenciálnych dier v systéme.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) potvrdil vypnutie informačného systému, pričom z tohto dôvodu sa od piatka (27. 3.) ľudia nemôžu prihlásiť na skúšky v autoškolách. Podľa ministra však nešlo o hackerský útok. „Bola identifikovaná oznámením potencionálna hrozba alebo problém v tomto systéme. Práve preto, aby sme predišli útoku, bol z dôvodu opatrnosti vypnutý,“ povedal v pondelok Ráž.
Veľmi intenzívne podľa neho pracujú na odstránení akýchkoľvek potenciálnych dier v systéme. „Posudzujeme, či tam diery sú, alebo to bolo len výhražné oznámenie. Veríme, že to konštruktívne odstránia v čo najkratšom čase,“ dodal minister dopravy s tým, že vypnutím systému predišli prípadnému útoku.
