Ráž: Práce na moste ponad železnicu v Seredi by mohli byť hotové o rok

Bratislava/Sereď 20. júla (TASR) - Práce na novom moste ponad železnicu v Seredi by mohli byť hotové o rok v lete. Zhotoviteľ začal v predchádzajúcich dňoch s prípravnými prácami, pristúpil k výrubu drevín, čím sa uvoľnil priestor na výstavbu dočasnej lávky pre peších. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Celková cena zákazky je stanovená na približne osem miliónov eur.



„Začala sa dlhoočakávaná oprava mosta ponad železničnú trať, ktorý musel byť uzatvorený kvôli havarijnému stavu. Zhotoviteľ sa už pustil do výrubu drevín a uvoľnil priestor na výstavbu dočasnej lávky. Po nej budú môcť ľudia chodiť aspoň pešo, počas toho, ako budú práce prebiehať,“ ozrejmil minister.



Práce budú pokračovať asanáciou pôvodného mosta a novostavbou mostného objektu - výstavbou nosnej konštrukcie, spodnej stavby a zakladaním príslušenstva mosta s osadením nových bezpečnostných prvkov, prechodových prvkov a úpravou okolia mosta.



Nový most by mal podľa Ráža výrazne zvýšiť komfort nielen pre vodičov motorových vozidiel, ale aj cyklistov a peších. „Sereď konečne po dostavbe tohto mosta nebude rozdelená na dve polovice, medzi ktorými sa nedá prechádzať autom tak, ako je to dnes,“ podotkol.



Od roku 2019 bola na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. Neskôr ho pre automobilovú dopravu kompletne uzavreli. Mesto Sereď pristúpilo na začiatku júna z dôvodu odovzdania mosta zhotoviteľovi k zrušeniu mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená od 11. mája 2023.



Keďže ide o most nad železničnou traťou, počas celej výstavby musia byť práce úzko koordinované so Železnicami Slovenskej republiky. Zhotoviteľom nového mosta je spoločnosť Doprastav, ktorá vzišla z verejného obstarávania vyhláseného Slovenskou správou ciest.



Primátor Serede Ondrej Kurbel informoval, že búracie práce mosta, ktoré si vyžiadajú úplnú výluku železničnej dopravy, sú naplánované na začiatok septembra 2025. Súčasťou prác bude aj rekonštrukcia a rozšírenie vozovky s obojstranným cyklochodníkom a chodníkom pre peších, úprava resp. výmena dopravného značenia, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení.