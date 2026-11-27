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Ráž: Pred prechodom na nové mýto sa preregistrácia začne 1. decembra
Všetkých autodopravcov poprosil, aby si to nenechali na poslednú chvíľu, pretože v januári bude určite veľmi veľký nápor a ak nechcú stráviť čas v rade, mali by to riešiť čo najskôr.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Cestní dopravcovia, ktorí nie sú v európskom mýtnom systéme EETS, v súvislosti s prechodom na nové národné mýto od 1. januára 2027 potrebujú novú palubnú OBU jednotku. Odhadom sa to týka viac ako 100.000 domácich a zahraničných vozidiel. „Keďže vymeniť všetko naraz by bol obrovský nápor, tak od 1. decembra spúšťame preregistráciu na hraničných pumpách, ako aj na vybraných pumpách po celej krajine,“ informoval v piatok na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Všetkých autodopravcov poprosil, aby si to nenechali na poslednú chvíľu, pretože v januári bude určite veľmi veľký nápor a ak nechcú stráviť čas v rade, mali by to riešiť čo najskôr.
„Možnosti sú dve. Ak chcete zostať v systéme národného mýta, vymeňte si, prosím, OBU jednotku za novú. Druhou možnosťou je opustiť národné mýto a vstúpiť do takzvaného EETS, teda európskeho mýta,“ uviedol Ráž. „Cena za prejazdený kilometer je, samozrejme, úplne rovnaká v oboch prípadoch. Voľbu necháme na vás, len vás teda prosím, aby ste s tým nečakali a naozaj si to nenechávali na poslednú chvíľu,“ dodal.
Všetkých autodopravcov poprosil, aby si to nenechali na poslednú chvíľu, pretože v januári bude určite veľmi veľký nápor a ak nechcú stráviť čas v rade, mali by to riešiť čo najskôr.
„Možnosti sú dve. Ak chcete zostať v systéme národného mýta, vymeňte si, prosím, OBU jednotku za novú. Druhou možnosťou je opustiť národné mýto a vstúpiť do takzvaného EETS, teda európskeho mýta,“ uviedol Ráž. „Cena za prejazdený kilometer je, samozrejme, úplne rovnaká v oboch prípadoch. Voľbu necháme na vás, len vás teda prosím, aby ste s tým nečakali a naozaj si to nenechávali na poslednú chvíľu,“ dodal.