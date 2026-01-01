Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
< sekcia Ekonomika

Ráž: Prioritou je rozostavať zvyšné úseky D3 a dokončiť D1 v Liptove

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Jozef Ráž (nominant Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Keďže bratislavské letisko čaká historicky najväčší rozmach, podľa ministra dopravy sa sústredia aj na to, aby bolo pripravené kapacitne zvládnuť rekordný počet liniek a cestujúcich.

Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Základnou prioritou Ministerstva dopravy (MD) SR v roku 2026 je rozostavať aj zvyšné dva úseky diaľnice D3 medzi Žilinou a Čadcou a dokončiť liptovský úsek D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku. Ako pre TASR uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), takisto pracujú na príprave rýchlostnej cesty R4 od Prešova po hranice s Poľskom a na viacerých úsekoch južnej R2.

V prípade železníc sa chceme primárne zamerať na plnenie nášho Akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti. Pokračovať budeme aj v investíciách do modernizácie infraštruktúry,“ priblížil plány v tomto roku minister.

Spomenul i dokončenie historicky najväčšieho projektu na železniciach - modernizáciu uzla Žilina. „V prvom polroku 2026 dotiahneme aj viacero rekonštrukcií regionálnych tratí z plánu obnovy,“ podotkol Ráž.

Keďže bratislavské letisko čaká historicky najväčší rozmach, podľa ministra dopravy sa sústredia aj na to, aby bolo pripravené kapacitne zvládnuť rekordný počet liniek a cestujúcich.

Som presvedčený, že na letisku máme mimoriadne schopný manažment, ktorý to zvládne, a z Bratislavy sa aj vďaka nemu stane obľúbená destinácia pre turistov z celého sveta,“ dodal pre TASR Ráž.
