Ráž: Ministerstvo dopravy upraví dva zákony kvôli výstavbe diaľnic

Bratislava 18. januára (TASR) - Úprava stavebného zákona, ako aj zákon o strategických investíciách majú výrazne zjednodušiť povoľovacie procesy. Slovensko je stigmatizované neschopnosťou dostavať strategické investície a niektoré úseky diaľnic, čo by mali obidve legislatívy zmeniť. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Vzhľadom na úroveň pripravenosti, ako aj povoľovacích procesov za minulej vlády zjavne nedošlo k dohode. V tejto oblasti bola pripravenosť takmer nulová. Podobná situácia bola aj na centrálnom úrade. To, čo by nasledovalo od 1. apríla by bol kolaps," priblížil Ráž.



Rezort spravil viacero zmien, ktoré majú pokryť obdobie od 1. apríla tohto roka do 1. apríla nasledujúceho roka. "Realizujeme zmeny, ktoré pomôžu občanom, podnikateľom, samosprávam a štátnej správe. Snažili sme sa, aby všetky pripomienky a záujmy boli do zmien zahrnuté. Bude dôležité, aby tento zákon prešiel aj parlamentom. Neviem si predstaviť tragédiu, ktorá nastane, ak ním neprejde," dodal Ráž.



Zákon o strategických investíciách má podľa neho zrýchliť a uľahčiť procesy pri investíciách, ktoré sú pre Slovensko významné a strategické. Dodal, že v súčasnosti nie je možné povoliť mnoho stavieb pre vylepšovanie smerníc EÚ nad rámec toho, čo je ich účelom.



Priznal, že v tomto prípade nie je úplný konsenzus naprieč celým spektrom, avšak plánuje pracovať so všetkými vyjadreniami v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK). "Je potrebné povedať, že celý tím tohto rezortu dával pozor na to, aby sme sa nedostali do konfliktu s ústavnými právami občanov. Tam, kde sme sa snažili lehoty skrátiť, sme ich skracovali na strane štátu," doplnil šéf rezortu.



Stavebnú legislatívu žiadalo zmeniť aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). "Stavebná legislatíva je dnes predložená aj so zásadnými pripomienkami. Ak sa prijme, tak po 1. apríli tohto roka na Slovensku nenastane chaos," uzavrel predseda združenia Jozef Božik.