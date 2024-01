Ráž: Rezort dopravy chce podporiť letecké spojenie Košíc a Bratislavy

Bratislava 17. januára (TASR) - Letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami by sa mohlo v budúcnosti obnoviť. Spomínaná linka je jednou z leteckých spojení, ktoré by mohol rezort dopravy podporiť štátnou dotáciou v rámci schválenej novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. Ministerstvo plánuje vyhlásiť otvorenú výzvu, v ktorej sa budú môcť letecké spoločnosti uchádzať aj o podporu leteckej linky Košice - Göteborg. Vo videu na sociálnej sieti to v stredu uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Konkrétne, čo ministerstvo dopravy bude iniciovať ako prvé, budú dve linky. Vyhlásime otvorenú výzvu, kde sa môžu letecké spoločnosti uchádzať o našu podporu pri leteckej linke Göteborg - Košice. Túto priamu leteckú linku máme ako záväzok z medzinárodnej zmluvy na zriadenie fabriky Volva. A druhá linka, ktorú už dlhodobo Slovensko z nášho pohľadu potrebuje, je letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami," vysvetlil Ráž.



Podľa novely zákona, ktorú v utorok (16. 1.) schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, štát poskytne príspevok v civilnom letectve ako minimálnu pomoc alebo štátnu pomoc na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy na území SR alebo medzi slovenskými letiskami a letiskami mimo územia SR.



"V prvom rade si treba pod tým predstaviť možnosť Slovenska finančne podporiť akékoľvek linky v rámci letísk v Slovenskej republike. A takisto akúkoľvek linku, ktorá je medzi iným štátom a Slovenskou republikou," priblížil Ráž. Vytvorený nástroj, na základe ktorého bude možné poskytnúť prostriedky na podporu liniek, má byť podľa rezortu dopravy nápomocný k umožneniu zvýšenej mobility ľudí a k rozvoju cestovného ruchu v rámci regiónov.



Priame letecké spojenie medzi Košicami a Bratislavou, ktoré prevádzkovali České aerolínie, bolo zrušené v januári 2019.