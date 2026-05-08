Ráž: Rýchlostnú cestu R4 chceme financovať pomocou PPP projektu
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Výstavba zvyšných úsekov rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom by mohla byť financovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP). Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) s tým, že poradca má vypočítať realizovateľnosť tohto projektu.
„Tie úseky sú rozdelené stavebne, ale my máme ambíciu túto cestu financovať pomocou PPP projektu. Končí verejné obstarávanie na poradcu, ktorý by mal spočítať tento PPP projekt,“ uviedol rezortný šéf na sociálnej sieti v relácii ministerstva dopravy Krížom-krážom s Jožom Rážom. „Verím, že to čoskoro bude a začne s podkladmi, ktoré máme k dispozícii, už počítať udržateľnosť a realizovateľnosť PPP projektu,“ podotkol.
Minister doplnil, že zákon o strategických investíciách pomohol aj R4 počas verejných obstarávaní na projektové dokumentácie. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nedávno podpísala zmluvy na vypracovanie stavebného zámeru pre úseky R4, čo je podľa neho mimoriadne zásadný krok, bez ktorého sa pokračovať ďalej nedá.
„Príprava je vo veľmi pokročilej fáze. Už prebiehajú práce geodetov na odčlenení pozemkov na vykupovanie a majetkovoprávne ´vysporiadanie´ pod touto cestou,“ uviedol Ráž. Zostávajúce úseky R4 v dĺžke 60 kilometrov sa podľa ministra stali absolútne nevyhnutné aj vzhľadom na to, že Poliaci už dokončujú svoju rýchlostnú cestu k hraniciam.
NDS v závere apríla podpísala štyri zmluvy na vypracovanie stavebného zámeru a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní stavebného zámeru pre úseky R4 Lipníky - Giraltovce, Giraltovce - Stročín, Stročín - Svidník, juh a Svidník, juh - štátna hranica Slovenska s Poľskom. Celková cena týchto zmlúv je 9,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty, vyplýva zo zmlúv v centrálnom registri.
Zákazky na uvedené projektové služby na prvé tri úseky zhruba za 2,4 milióna eur, 2,7 milióna eur a 889.000 eur získalo Združenie R4 Sever. Vedúcim členom v ňom je spoločnosť Dopravoprojekt, členmi spoločnosti Amberg Engineering Slovakia a Valbek SK. Zákazku na posledný, pohraničný úsek za 3,35 milióna eur získala spoločnosť Basler & Hofmann Slovakia. Vypracovanie stavebného zámeru by malo podľa zmlúv trvať 365 dní, v jednom prípade 300 dní a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 90 dní.
