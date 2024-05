Ráž: S tunelom Karpaty môže pomôcť zákon o strategických investíciách

Bratislava 3. mája (TASR) - Pri spustení výstavby tunela Karpaty v masíve Malých Karpát by mohol pomôcť nedávno prijatý zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu TEN-T. Uviedol to vo štvrtok (2. 5.) vo videu na sociálnej sieti minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Dodal, že ak bude projekt zaradený medzi strategické investície, nie je vylúčené, že by sa mohlo s výstavbou tunela začať ešte do konca volebného obdobia.



"Toto je jedna zo stavieb, kde nám môže pomôcť nový zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície. To znamená, ak bude tento tunel zaradený medzi strategické investície, tak tu si naozaj dokážeme pomôcť a vieme akcelerovať prípravu. Na konci dňa vôbec nie je vylúčené, že ak budeme ešte vo funkcii na konci štandardného volebného obdobia, tak možno s tou výstavbou začneme," uviedol Ráž.



Minister priblížil, že v projekte je pripravená štúdia realizovateľnosti, čaká sa na právoplatnosť posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) a pripraviť ešte musia multimodálnu štúdiu, ktorú si vyžiadal Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).



Podľa rezortu dopravy takmer 12 kilometrov dlhý tunel by mohol v budúcnosti odľahčiť dopravu v hlavnom meste. "Celé Slovensko, ktoré by išlo cez Bratislavu smerom na ČR, už nevojde do Bratislavy, to znamená pretečie okolo po obchvate a pôjde rovno na Česko. Ušetrí sa čas, ušetrí sa intenzita dopravy v meste," priblížil Ráž.



Tunel Karpaty s dĺžkou 11,76 kilometra by mali vybudovať na trase Rača - Záhorská Bystrica. Má byť súčasťou obchvatu Bratislavy. Stavebné náklady sa odhadujú približne na 1,7 miliardy eur. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od bratislavskej Rače. Vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka.