Ráž: Stanica v Stupave by v budúcnosti mala slúžiť ako zázemie vlakov

Bratislava/Stupava 14. októbra (TASR) - V Stupave by mohla v budúcnosti vzniknúť stanica pre vysokorýchlostné vlaky. Slúžiť by mala ako zázemie pre vlaky. Ministerstvo dopravy SR ju plánuje financovať z európskych fondov. Informoval o tom minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) vo videu na sociálnej sieti. Zároveň tým poprel informácie, že by sa mala bratislavská hlavná stanica presťahovať do Stupavy.



"Hlavná stanica ostane v Bratislave, presťahovať ju do Stupavy nikdy nebolo v pláne. Výsledky realizačnej štúdie ukazujú, že práve v Stupave vyrastie nová stanica, ale bude to úplne nová stanica, pracovne ju môžeme volať Bratislava-západ. Je to úplne nový projekt a bude to mať významný pozitívny vplyv na hlavnú stanicu v Bratislave," uviedol Ráž.



Ministerstvo dopravy už v minulosti informovalo, že Stupava sa spomína ako jedna z možných lokalít pre stanicu vysokorýchlostnej železnice spajajúcej krajiny V4. Podľa Ráža sa práve Stupava ukázala ako najvýhodnejšia lokalita pre umiestnenie tejto stanice. Pripomenul však, že vlaky budú naďalej prechádzať aj hlavnou stanicou v Bratislave, avšak zastanú tam len na výstup a nástup a budú pokračovať do Stupavy.



"Problém hlavnej stanice z pohľadu kapacity je ten, že všetky vlaky tam na konci musia zastať, lebo je to koncová stanica. Celá údržba vlakov, upratovanie, prehodenie lokomotív, to všetko sa dnes deje na hlavnej stanici," priblížil Ráž. Doplnil, že práve stanica v Stupave by mala odľahčiť bratislavskú hlavnú stanicu od týchto technických prestávok. "To znamená, že sa nám podarí v podstate za európske peniaze vybudovať veľkú stanicu, ktorá bude slúžiť ako zázemie pre všetky vlaky, a bratislavská hlavná stanica bude krátkou zastávkou na nástup a výstup," vysvetlil minister.



Ráž spresnil, že takýto projekt si bude vyžadovať rozsiahle investície do už existujúcich tratí v Rajke, Rusovciach a Petržalke, kadiaľ by mali vysokorýchlostné vlaky prechádzať. Modernizáciu si podľa ministra vyžiadajú aj niektoré časti uzla Bratislava a tiež prepojenie Bratislavy a Stupavy. Zároveň dodal, že Železnice SR pripravujú rekonštrukciu hlavnej stanice a v krátkom čase by mali vyhlásiť obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.