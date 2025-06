Ráž: Štát spúšťa modernizáciu 8 regionálnych tratí za 220 mil. eur

Bratislava 11. júna (TASR) - Štát spúšťa rekonštrukciu ôsmich regionálnych tratí financovanú z Plánu obnovy v hodnote 220 miliónov eur. Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik.



„Dnešným dňom spúšťame rekonštrukciu ôsmich tratí, ktoré budú naprieč celým Slovenskom. Dohromady tieto rekonštrukcie budú za 220 miliónov eur a sú plne financované z Plánu obnovy,“ spresnil minister dopravy.



Tieto peniaze boli podľa Ráža pripravené na rekonštrukcie tzv. zvrškov, ale budú sa z nich meniť aj napäťové káble, budú sa rekonštruovať mosty, či nástupištia. „Toto sú teda veľmi podstatné zdroje, ktoré železničné trate na Slovensku, v regiónoch naozaj veľmi potrebujú,“ podčiarkol Ráž.



„Ak chceme dostať ľudí postupne do hromadnej dopravy, tak potrebujeme, aby bola spoľahlivá, aby chodila načas, aby chodila rýchlo a aby mala čo najvyššiu mieru komfortu. Toto je ďalší krok týmto smerom. Verím tomu, že sa nám podarí aj ďalej rekonštruovať,“ zdôraznil minister dopravy.



Peniaze z Plánu obnovy sú podľa Bednárika len jedna časť zdrojov, z ktorých sa financuje železničná infraštruktúra. „Celkový rozsah investície z Plánu obnovy je 518 až 527 miliónov eur, je to 12 projektov. O ôsmich hovoríme preto, lebo sú aktuálne na stole a bude ukončené alebo začaté obstarávanie. Máme tam deadline 30. júna 2026,“ doplnil Bednárik.



„Okrem toho máme preinvestované veľké prostriedky z ostatných operačných programov, a to je tzv. Connecting Europe Facility (CEF), kde sme k dnešnému dňu preinvestovali 500 miliónov eur a mierime k čerpaniu 1,6 miliardy eur,“ dodal generálny riaditeľ ŽSR.