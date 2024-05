Ráž: Stavba diaľničného úseku pri Ružomberku postupuje veľmi rýchlo

Ružomberok 10. mája (TASR) - Stavba diaľničného úseku pri Ružomberku v súčasnosti postupuje veľmi rýchlo. Všetky náročné úseky a problémy sú vyriešené. Vo videu na sociálnej sieti to zhodnotil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Posuny na stavbe sú výrazné. Je tam zhruba 500 robotníkov každý deň, nálada je dobrá. Stavba si prešla svojimi útrapami, bolo tam niekoľko nepredpokladaných zosuvov, bolo treba preprojektovať celú trasu tunela. Dnes sú všetky ťažké úseky a problémy za nami," povedal Ráž.



Vo finálnom štádiu výstavby je podľa ministra aj tunel Čebrať. Ráž opätovne potvrdil, že obchvat plánujú odovzdať do užívania motoristom v roku 2025. Zároveň avizoval, že pôvodne zazmluvnená cena 300 miliónov eur za výstavbu diaľničného úseku Ivachnová - Hubová sa bude určite navyšovať. O koľko, zatiaľ šéf rezortu dopravy konkretizovať nevedel.



Liptovská stavba diaľnice D1 bude mať dĺžku 14,92 kilometra. Vytvorí obchvat mesta Ružomberok, po dobudovaní sa napojí na diaľnicu do Košíc. Súčasťou úseku je aj tunel Čebrať. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.