Ráž: Štúdia realizovateľnosti diaľnice na Ukrajinu mešká

Michalovce 28. februára (TASR) - Minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD) očakáva skoré dokončenie štúdie realizovateľnosti úseku diaľnice D1 na Ukrajinu. Oznámil to pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády v Michalovciach. Minister pre TASR zároveň potvrdil, že ukončenie štúdie realizovateľnosti úseku diaľnice má mierne oneskorenie. Jej výsledky sú dôležité na plánovanie výstavby diaľnice.



"Od začiatku presadzujeme, aby to bol plný profil," povedal minister, zdôrazňujúc záväzok vlády pokračovať v príprave. Projekt diaľnice na Ukrajinu vníma nielen ako infraštruktúrnu prioritu, ale aj ako prvok na zabezpečenie obranných a logistických schopností regiónu.



"Musíme zabezpečiť, že naša infraštruktúra bude schopná zabezpečiť potenciál obnovy Ukrajiny, to znamená, že my musíme mať možnosť a schopnosť presúvať aj techniku v prípade, že by to bolo nutné," uviedol minister s tým, že projekt má významný vplyv na bezpečnosť a stabilitu regiónu.



Okrem toho šéf rezortu dopravy zdôraznil, že vláda priorizuje rozvoj hlavných dopravných koridorov, konkrétne diaľnic D1, D3 a R4, ako bolo definované v programovom vyhlásení vlády.