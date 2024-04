Ráž: Štúdia realizovateľnosti diaľnice na Ukrajinu je dokončená

Humenné 10. apríla (TASR) - Ministerstvo dopravy SR má už k dispozícii hotovú štúdiu realizovateľnosti diaľnice na Ukrajinu. Oznámil to v stredu na brífingu v Humennom minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Uviedol, že navrhuje osem variantov výstavby diaľnice, no ministerstvo sa zameria na maximálne dva z nich.



Výber z variantov bude založený na niekoľkých kľúčových kritériách ako technická náročnosť, environmentálne vplyvy a majetkovoprávna situácia pod plánovanou cestou. Ráž uviedol, že keď vyberú variant, ktorý tieto kritériá spĺňa najlepšie, začnú proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Do leta by sme mali mať jasno vo variantoch a môžeme sa vrhnúť na EIA a majetkovoprávne vysporiadanie už podľa nového zákona o strategických investíciách. Ak bude účinný od 1. júla, ako dúfame. Ten nám totiž umožňuje začať s majetkovoprávnym vysporiadaním pred územným rozhodnutím," dodal.



V kontexte obnovy Ukrajiny a zabezpečenia východných hraníc Slovenska minister zdôraznil, že nie je miesto na diskusiu o redukcii plánovanej diaľnice na menší rozsah.