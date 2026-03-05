< sekcia Ekonomika
Ráž: Súd môže rozhodnúť o súťaži na D1 Turany - Hubová v apríli
Minister pripomenul, že najdrahšia diaľnica je nepostavená.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Správny súd v prípade súťaže na výstavbu diaľnice D1 Turany - Hubová by mohol rozhodnúť o predbežnom opatrení na pozastavenie účinnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý vlani v decembri nariadil tender zrušiť, v druhej polovici apríla. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) vyslovil také očakávanie na sociálnej sieti.
„Vieme, v akej situácii je správne súdnictvo. Majú veľa práce, takže predpokladám, že rozhodnutie o predbežnom opatrení o pozastavení účinnosti rozhodnutia úradu môžeme očakávať podľa našich výpočtov niekedy v druhej polovici apríla tohto roku. Kedy sa súdu podarí rozhodnúť vo veci samej, to znamená meritórne, to sa nedá odhadnúť,“ povedal Ráž v najnovšej časti Krížom krážom s Jožom Rážom.
Minister pripomenul, že najdrahšia diaľnica je nepostavená. V tomto prípade podľa neho sú odhadované socioekonomické dosahy v stovkách miliónov eur. Poznamenal, že môže ísť až o dve miliardy eur za dva roky. Pripomenul, že aj preto sa rozhodli vyhlásiť novú súťaž na zhotoviteľa 13,5-kilometrového úseku D1 Turany - Hubová. Pôvodnú súťaž, ktorú Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila v auguste 2024, napriek rozhodnutiu ÚVO zatiaľ nezrušila.
„Každý mesiac má svoj význam, každý mesiac nám šetrí desiatky, stovky miliónov eur. Preto sme sa aj rozhodli, že ani deň nebudeme čakať a nech plynú aspoň lehoty v druhej užšej súťaži, aby sme sa dostali v prípade nepriaznivých rozhodnutí súdu pre nás do čo najkratšej lehoty k tomu, aby sa začalo stavať,“ uviedol Ráž.
Upozornil, že predpokladaná hodnota zákazky na zhotoviteľa D1 Turany - Hubová za rok a pol od vyhlásenia prvej súťaže po vyhlásenie novej súťaže pre nárast cien v stavebníctve vzrástla o 100 miliónov eur. Pri začatí tendra v lete 2024 bola 1,473 miliardy eur a aktuálne je 1,573 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty.
„Čísla sú jasné. Každý jeden deň je významný pre šetrenie prostriedkov daňových poplatníkov a európskych prostriedkov,“ povedal Ráž. Odhadol, že diaľnica s dvoma tunelmi Korbeľka a Havran by mohla byť dokončená približne o 7,5 alebo 9,5 roka.
„V prípade, že súd sa prikloní na našu stranu a Národná diaľničná spoločnosť bude pokračovať v pôvodnom tendri, tak sa bavíme o siedmich rokoch na projektovanie, povoľovanie a výstavbu a zhruba pol roka na dotiahnutie starého tendra. To znamená 7,5 roka od dnešného dňa. V prípade, že budeme musieť ísť nanovo, bavíme sa o 9,5 roku,“ odhadol dokončenie výstavby diaľnice Ráž.
